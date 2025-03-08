PDFgear 全功能 PDF 製作編輯、轉檔工具（免費軟體）
PDFgear 是個功能相當齊全的 PDF 文件製作、編輯、轉檔軟體，可讓我們從無到有新增、撰寫一個新的 PDF 文件，也可將原本的 PDF 開來編輯修改或做註釋、轉檔等，亦支援 OCR 圖文辨識將掃描來的文件變成可編輯修改的 Word, TXT 或 PDF。當然，那些常見的文件轉檔壓縮、合併分拆等..都有支援。
除此之外還支援了目前最火熱的 AI 助理功能，透過 NLP 自然語言對話的方式讓 PDFgear Copilot 幫你處理各種 PDF 編輯任務，並提供 AI 摘要、智慧校對、翻譯… 等多種服務，讓我們在編輯處理的時候更快更有效率。
PDFgear 可支援 Windows, macOS, iPhone, Android 安卓手機等平台，另外還有網頁版的線上工具，讓我們不安裝軟體也能使用基本的編輯、註釋與轉檔功能。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱： PDFgear
- 軟體版本：2.1.12
- 軟體語言：英文、簡體中文、日文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：130MB
- 系統支援：Windows, macOS, iPhone, Android, 網頁版
- 官方網站：PDFgear
- 軟體下載：Download 下載
使用注意：由於此軟體提供了 AI 相關功能的支援，不確定會不會有將資料內容上傳外部伺服器等情形，有資安考量的單位可能就… 請謹慎評估。
網路版轉檔、編輯功能。
Windows 電腦版軟體，可以全新編輯空白 PDF 文件或修改原始 PDF 檔內文。