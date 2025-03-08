PDFgear 全功能 PDF 製作編輯、轉檔工具（免費軟體）

PDFgear 是個功能相當齊全的 PDF 文件製作、編輯、轉檔軟體，可讓我們從無到有新增、撰寫一個新的 PDF 文件，也可將原本的 PDF 開來編輯修改或做註釋、轉檔等，亦支援 OCR 圖文辨識將掃描來的文件變成可編輯修改的 Word, TXT 或 PDF。當然，那些常見的文件轉檔壓縮、合併分拆等..都有支援。

除此之外還支援了目前最火熱的 AI 助理功能，透過 NLP 自然語言對話的方式讓 PDFgear Copilot 幫你處理各種 PDF 編輯任務，並提供 AI 摘要、智慧校對、翻譯… 等多種服務，讓我們在編輯處理的時候更快更有效率。

PDFgear 可支援 Windows, macOS, iPhone, Android 安卓手機等平台，另外還有網頁版的線上工具，讓我們不安裝軟體也能使用基本的編輯、註釋與轉檔功能。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PDFgear

PDFgear 軟體版本： 2.1.12

2.1.12 軟體語言： 英文、簡體中文、日文… 等多國語言

英文、簡體中文、日文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 130MB

130MB 系統支援： Windows, macOS, iPhone, Android, 網頁版

Windows, macOS, iPhone, Android, 網頁版 官方網站： PDFgear

PDFgear 軟體下載： Download 下載

使用注意：由於此軟體提供了 AI 相關功能的支援，不確定會不會有將資料內容上傳外部伺服器等情形，有資安考量的單位可能就… 請謹慎評估。

網路版轉檔、編輯功能。

Windows 電腦版軟體，可以全新編輯空白 PDF 文件或修改原始 PDF 檔內文。