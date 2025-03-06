AnyWebP 超簡單 WebP 轉檔工具

   

WebP 是個相對先進的影像格式，支援有損/無損壓縮、支援動畫、支援背景透明可儲存更多數據… 還有更好的畫質與壓縮率等。雖然都發展十幾年了，絕大多數瀏覽器也都能支援、越來越多網站早就棄用較舊的圖檔格式改用 WebP 了，不過很多舊系統或軟體還是沒法直接支援。

如果你怕檔案傳給對方沒法順利開來用，或者其他應用上的需求，可以試試看 AnyWebP 這個線上轉檔網站，它提供幾乎全部常見格式轉成 WebP，或從 WebP 轉檔成其他你要的格式，如 JPEG, PNG, HEIC, BMP, AVIF, PCD, FPM, DDS… 等，都是拉進去、按一下就可以搞定。

支援一次上傳多個檔案、批次處理….

另外，AnyWebP 還提供了 WebP Converter 的免費軟體，如果用量大的話另外下載 WebP Converter 來弄會快很多。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：WebP Converter（AnyWebP）
  • 軟體版本：1.2.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：14.7MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：WebP Converter
  • 軟體下載：Download 下載

最後更新：03-06, 2025 下午 8:49

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *