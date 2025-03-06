AnyWebP 超簡單 WebP 轉檔工具

WebP 是個相對先進的影像格式，支援有損/無損壓縮、支援動畫、支援背景透明可儲存更多數據… 還有更好的畫質與壓縮率等。雖然都發展十幾年了，絕大多數瀏覽器也都能支援、越來越多網站早就棄用較舊的圖檔格式改用 WebP 了，不過很多舊系統或軟體還是沒法直接支援。

如果你怕檔案傳給對方沒法順利開來用，或者其他應用上的需求，可以試試看 AnyWebP 這個線上轉檔網站，它提供幾乎全部常見格式轉成 WebP，或從 WebP 轉檔成其他你要的格式，如 JPEG, PNG, HEIC, BMP, AVIF, PCD, FPM, DDS… 等，都是拉進去、按一下就可以搞定。

支援一次上傳多個檔案、批次處理….

另外，AnyWebP 還提供了 WebP Converter 的免費軟體，如果用量大的話另外下載 WebP Converter 來弄會快很多。