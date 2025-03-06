Office.Files.Images 提取 Office 文件中的全部圖檔（Word, Excel, PPT）

       

平常做了很多報告或會議記錄後，如果一時間想找出某個文件檔裡的某張圖，或者某些用過的圖表還要拿出來再利用時，這時候該怎麼找到那些圖檔、該怎麼把圖檔從 Office 文件中挖出來呢？

Office.Files.Images 是個超神奇的小工具，它可以幫我們將 Office 文件（如 Word, Excel, PowerPoint）中的圖檔提取出來、另存新檔，不管是微軟的 docx, xlsx, pptx 或其他 Open Office 等 ods, ott.. 格式都可支援，只要把檔案拉到視窗中再按「全部匯出」按鈕即可。

使用時可一次拉很多個文件檔進去，就算檔案很多的時候執行速度也相當快。要匯出之前還可以先預覽一下圖檔，不管是要單獨匯出指定圖檔或一次全部匯出都可以。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Office.Files.Images
  • 軟體版本：2.61
  • 軟體語言：繁體中文、英文.. 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：180KB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：SoftwareOK
  • 軟體下載：Download 下載

將 Office 檔案拉到 Office.Files.Images 視窗中。

按「全部匯出」。

瞬間弄好了….

最後更新：03-06, 2025 下午 7:03

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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