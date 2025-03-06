Office.Files.Images 提取 Office 文件中的全部圖檔（Word, Excel, PPT）

平常做了很多報告或會議記錄後，如果一時間想找出某個文件檔裡的某張圖，或者某些用過的圖表還要拿出來再利用時，這時候該怎麼找到那些圖檔、該怎麼把圖檔從 Office 文件中挖出來呢？

Office.Files.Images 是個超神奇的小工具，它可以幫我們將 Office 文件（如 Word, Excel, PowerPoint）中的圖檔提取出來、另存新檔，不管是微軟的 docx, xlsx, pptx 或其他 Open Office 等 ods, ott.. 格式都可支援，只要把檔案拉到視窗中再按「全部匯出」按鈕即可。

使用時可一次拉很多個文件檔進去，就算檔案很多的時候執行速度也相當快。要匯出之前還可以先預覽一下圖檔，不管是要單獨匯出指定圖檔或一次全部匯出都可以。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Office.Files.Images

Office.Files.Images 軟體版本： 2.61

2.61 軟體語言： 繁體中文、英文.. 等多國語言

繁體中文、英文.. 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 180KB

180KB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： SoftwareOK

SoftwareOK 軟體下載： Download 下載

將 Office 檔案拉到 Office.Files.Images 視窗中。

按「全部匯出」。

瞬間弄好了….