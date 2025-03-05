Tablacus Explorer 多窗格、多頁籤高效率檔案總管

一般 Windows 檔案總管就是一個視窗，頂多後來的新版系統提供了多頁籤的方式可以用，如果你的工作常常需要整理超大量檔案，常常需要把檔案拉來拉去、隨時比對，那一定不能錯過 Tablacus Explorer 這個超強大的新檔案總管。

除了多頁籤的瀏覽形式之外，還提供了多種版面佈局可供選擇，我們可以自訂最喜歡、用得最順手的區塊與版面配置，調整好之後，把它存成自己最愛的佈局，之後每次要整理檔案時都可以直接拿來用。

除此之外，Tablacus Explorer 還可支援透過外掛程式的方式來擴充功能，看是位址列、分頁預覽、樹狀圖或直接支援 7-ZIP 壓縮解壓縮功能，或其他面板、縮圖…等設計，都可以無限擴充、增加各種超強大且高效率的管理功能。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Tablacus Explorer
  • 軟體版本：25.2.24
  • 軟體語言：繁體中文、英文、日文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：755.8 KB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：tablacus
  • 軟體下載：Download 下載

最後更新：03-05, 2025 下午 7:36

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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