Microsoft Designer 用 AI 設計、自動生成海報/卡片/插圖/傳單/IG圖

Microsoft Designer 是微軟提供的線上美術設計工具，除了可以從無到有自己設計各式各樣的傳單DM、Word 或 PPT封面、邀請函、明信片、海報、手冊… 等作品，近期還融入了 AI 生成及透過 AI 編輯等超強智慧化工具，幫我們快速製作想要的視覺設計。

Microsoft Designer 網站上提供了相當多的模板、範本、插圖與圖示，在文字的部分除了內建多種免費字型可用之外，還有一堆相當吸睛的文字樣式可選，幾乎就是打字、套用.. 就可以馬上輸出一個看起來很專業的作品。

網站名稱： Microsoft Designer

Microsoft Designer 網站網址：https://designer.microsoft.com/

使用 AI 工具來協助設計時，會消耗一些點數，點數除了付費升級來取得之外，每個月還會主動發放新的點數或經由一些活動來獲得更多點數。