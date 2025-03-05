Microsoft Designer 用 AI 設計、自動生成海報/卡片/插圖/傳單/IG圖
Microsoft Designer 是微軟提供的線上美術設計工具，除了可以從無到有自己設計各式各樣的傳單DM、Word 或 PPT封面、邀請函、明信片、海報、手冊… 等作品，近期還融入了 AI 生成及透過 AI 編輯等超強智慧化工具，幫我們快速製作想要的視覺設計。
Microsoft Designer 網站上提供了相當多的模板、範本、插圖與圖示，在文字的部分除了內建多種免費字型可用之外，還有一堆相當吸睛的文字樣式可選，幾乎就是打字、套用.. 就可以馬上輸出一個看起來很專業的作品。
- 網站名稱：Microsoft Designer
- 網站網址：https://designer.microsoft.com/
使用 AI 工具來協助設計時，會消耗一些點數，點數除了付費升級來取得之外，每個月還會主動發放新的點數或經由一些活動來獲得更多點數。
您將在每個月月初收到新的點數，每次與 Copilot 互動 (例如，使用 Word 中的 Copilot 起草文件) 或使用 Designer 設計工具的 AI 功能 (例如，使用影像建立工具) 時，都會從您的餘額中扣除 1 個點數。如果您的免費點數用完，您可以升級到 Microsoft 365 個人版或家用版以取得更多點數，或升級到 Copilot Pro 以取得更多的點數。