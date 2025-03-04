RevizePic 相片處理神器！16種強化功能、免費無浮水印

當我們拍了照片之後，通常都會直接在手機中做處理，調個色彩、亮度，改個飽和度什麼的。如果你覺得這樣還不夠的話，也可以試試看另外一個線上工具 RevizePic。

RevizePic 是個功能相當多且強大的線上相片處理工具，提供了包含解析度增強、降噪、對比/色彩/白平衡的最佳化、背景模糊、文字增強與皮膚美化… 等功能，另外還有修復刮痕、雜訊與褪色等瑕疵的老照片修復功能，還能移除照片中的浮水印…等。

RevizePic 的處理速度還算不錯，可支援常見的圖檔格式，不過單一檔案建議在10MB以下。目前看起來比較不足的大概就是一次只能處理一張照片，沒法一次多張照片批次處理。

RevizePic 的主要功能：

功能描述
超解析度增強智慧放大影像尺寸，同時保持清晰度
智慧降噪減少影像雜訊，保留細節
色彩最佳化增強色彩飽和度和對比度
智慧銳化增強邊緣和細節清晰度
對比增強使暗部和亮部更加分明
黑白轉換將彩色影像轉換為藝術黑白效果
暗角效果加入邊緣暗化效果，突顯中心主體
自動白平衡自動調整影像的色溫，修正偏色問題
HDR效果模擬HDR效果，增強影像的動態範圍
去霧效果減少影像中的霧氣，提高清晰度
老照片修復修復舊照片的褪色、刮痕和雜訊
背景模糊模擬淺景深效果，使主體更突出
文字增強優化影像中的文字部分，提高可讀性
皮膚美化平滑皮膚紋理，保留細節
浮水印移除智慧識別並移除影像中的簡單浮水印
透視校正修正影像的透視變形

最後更新：03-04, 2025 下午 1:10

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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