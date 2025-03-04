RevizePic 相片處理神器！16種強化功能、免費無浮水印
當我們拍了照片之後，通常都會直接在手機中做處理，調個色彩、亮度，改個飽和度什麼的。如果你覺得這樣還不夠的話，也可以試試看另外一個線上工具 RevizePic。
RevizePic 是個功能相當多且強大的線上相片處理工具，提供了包含解析度增強、降噪、對比/色彩/白平衡的最佳化、背景模糊、文字增強與皮膚美化… 等功能，另外還有修復刮痕、雜訊與褪色等瑕疵的老照片修復功能，還能移除照片中的浮水印…等。
RevizePic 的處理速度還算不錯，可支援常見的圖檔格式，不過單一檔案建議在10MB以下。目前看起來比較不足的大概就是一次只能處理一張照片，沒法一次多張照片批次處理。
- 網站名稱：RevizePic 免費圖片優化工具
- 網站網址：https://revizepic.toolooz.com
RevizePic 的主要功能：
|功能
|描述
|超解析度增強
|智慧放大影像尺寸，同時保持清晰度
|智慧降噪
|減少影像雜訊，保留細節
|色彩最佳化
|增強色彩飽和度和對比度
|智慧銳化
|增強邊緣和細節清晰度
|對比增強
|使暗部和亮部更加分明
|黑白轉換
|將彩色影像轉換為藝術黑白效果
|暗角效果
|加入邊緣暗化效果，突顯中心主體
|自動白平衡
|自動調整影像的色溫，修正偏色問題
|HDR效果
|模擬HDR效果，增強影像的動態範圍
|去霧效果
|減少影像中的霧氣，提高清晰度
|老照片修復
|修復舊照片的褪色、刮痕和雜訊
|背景模糊
|模擬淺景深效果，使主體更突出
|文字增強
|優化影像中的文字部分，提高可讀性
|皮膚美化
|平滑皮膚紋理，保留細節
|浮水印移除
|智慧識別並移除影像中的簡單浮水印
|透視校正
|修正影像的透視變形