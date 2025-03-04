RevizePic 相片處理神器！16種強化功能、免費無浮水印

當我們拍了照片之後，通常都會直接在手機中做處理，調個色彩、亮度，改個飽和度什麼的。如果你覺得這樣還不夠的話，也可以試試看另外一個線上工具 RevizePic。

RevizePic 是個功能相當多且強大的線上相片處理工具，提供了包含解析度增強、降噪、對比/色彩/白平衡的最佳化、背景模糊、文字增強與皮膚美化… 等功能，另外還有修復刮痕、雜訊與褪色等瑕疵的老照片修復功能，還能移除照片中的浮水印…等。

RevizePic 的處理速度還算不錯，可支援常見的圖檔格式，不過單一檔案建議在10MB以下。目前看起來比較不足的大概就是一次只能處理一張照片，沒法一次多張照片批次處理。

網站名稱： RevizePic 免費圖片優化工具

RevizePic 免費圖片優化工具 網站網址：https://revizepic.toolooz.com

RevizePic 的主要功能：