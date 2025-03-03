LANDrop 手機、電腦無線傳檔超 EASY！（Win, 安卓手機也能用的 AirDrop）

在 iPhone 手機與蘋果電腦裡有內建 AirDrop，只要裝置在附近都可以輕鬆、快速分享檔案。如果你用的是 Android 手機或 Windows 電腦，該如何擁有類似 AirDrop 的無線傳檔功能呢？

如果你常有手機/手機、手機/電腦間的無線傳檔需求，可以下載安裝 LANDrop 這軟體，只要兩邊裝置都開著 LANDrop，就能把檔案丟過來、丟過去，直接用無線網路的方式傳輸（需連上同一個 Wifi）。

LANDrop 可支援 Windows, macOS, iPhone 與 Android 安卓手機，只要有安裝 App 就能快速傳檔。而不同裝置間也可以將對方設定為信任裝置，下次再交換檔案的時候就不用按確認，直接丟到你指定的資料夾中。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：LANDrop
  • 軟體版本：2.7.2
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：81.4MB
  • 系統支援：Windows, macOS, iPhone, Android, Linux
  • 官方網站：https://landrop.app/
  • 軟體下載：Download 下載

透過 LANDrop 從手機傳檔到電腦

在手機跟電腦都安裝好 LANDrop 軟體並開啟後，在 LANDrop 中點選你要傳送的檔案，再選擇目的地裝置。

Windows、Android 也可用的 AirDrop

接著另一端的 LANDrop 視窗中就會看到是否要接收來自對的檔案。

Windows、Android 也可用的 AirDrop

透過 LANDrop 從電腦傳檔到手機

在電腦端的話，一樣是在「Send Files」選取檔案，然後按「Devices」中的目的地裝置，就能馬上傳過去。

Windows、Android 也可用的 AirDrop

按「接受」收下檔案。

Windows、Android 也可用的 AirDrop

另外還有「Send Text」傳訊功能….

Windows、Android 也可用的 AirDrop

最後更新：03-03, 2025 上午 11:30

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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