LANDrop 手機、電腦無線傳檔超 EASY！（Win, 安卓手機也能用的 AirDrop）

在 iPhone 手機與蘋果電腦裡有內建 AirDrop，只要裝置在附近都可以輕鬆、快速分享檔案。如果你用的是 Android 手機或 Windows 電腦，該如何擁有類似 AirDrop 的無線傳檔功能呢？

如果你常有手機/手機、手機/電腦間的無線傳檔需求，可以下載安裝 LANDrop 這軟體，只要兩邊裝置都開著 LANDrop，就能把檔案丟過來、丟過去，直接用無線網路的方式傳輸（需連上同一個 Wifi）。

LANDrop 可支援 Windows, macOS, iPhone 與 Android 安卓手機，只要有安裝 App 就能快速傳檔。而不同裝置間也可以將對方設定為信任裝置，下次再交換檔案的時候就不用按確認，直接丟到你指定的資料夾中。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： LANDrop

LANDrop 軟體版本： 2.7.2

2.7.2 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 81.4MB

81.4MB 系統支援： Windows, macOS, iPhone, Android, Linux

Windows, macOS, iPhone, Android, Linux 官方網站： https://landrop.app/

https://landrop.app/ 軟體下載： Download 下載

透過 LANDrop 從手機傳檔到電腦

在手機跟電腦都安裝好 LANDrop 軟體並開啟後，在 LANDrop 中點選你要傳送的檔案，再選擇目的地裝置。

接著另一端的 LANDrop 視窗中就會看到是否要接收來自對的檔案。

透過 LANDrop 從電腦傳檔到手機

在電腦端的話，一樣是在「Send Files」選取檔案，然後按「Devices」中的目的地裝置，就能馬上傳過去。

按「接受」收下檔案。

另外還有「Send Text」傳訊功能….