Sesame 恐怖的來了！完全像真人一樣的 AI 即時對話、聊天機器

幾乎啦～

大家可能用過 Apple 的 Siri 或 Google 的語音對話功能，雖然聽起來很接近真人、雖然已經很口語，不過還是聽得出是機器講出來有點死板、有點固定的回應。

最近看到有人分享了一個還在開發中的研究 Sesame，他提供了一個 AI 語音助理的 DEMO 功能，主要透過其情感豐富、具有節奏及語調變化的語音模型，來證明他們能跨越機器擬真障礙的那個「 Uncanny Valley of Voice」，讓一般人幾乎聽不出來是電腦在後面跟你對話。

目前 Sesame 提供了 男生的 Miles 與女生的 Maya 兩種音效，實際測試，感覺還真的很像真人在跟你聊天。除了很自然的語調快慢及聲音高低起伏等變化，他會根據你回答的內容、語氣與停頓多久來判斷接下來要說的話，還會自嗨或 Monday Blue。

當你停頓太久沒回應，他還會自己找話題跟你聊… 他還會記得你昨天晚上來找過他、今天早上又來了。甚至中間還會有說錯話、停頓、重講等等的小瑕疵，思考的時候也會有一般人的那種非語言的嗯嗯什麼的聲音，而且聽起來真的相當自然。

網站名稱： Sesame – Conversational voice demo

Sesame – Conversational voice demo 網站網址：https://www.sesame.com/

打開網站之後，按一下左邊的「Demo」，中間有女生的「Maya」與男生的「Miles」可以選，按下去就可以開始聊天。

如果不能對話，記得開啟瀏覽器的麥克風權限。