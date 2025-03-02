NaturalReader 讓 AI 幫你「讀」書，不能看的時候用聽的～

NaturalReader 是一個文字轉語音工具，支援超過50多種語言與200多個以上的 AI 語音，除了輸入文字讓他唸出來之外，還能直接上傳 PDF, DOC, 純文字檔、Epub 電子書與二十多種文件格式直接匯入、轉成錄音檔，甚至還能上傳圖檔並自動辨識語言、唸出來。

NaturalReader 透過其獨有的 LLM（大型語言模型）訓練出更自然、聽起來更像真人的語音之外， 還提供了 Voice Cloning 人聲「克隆」功能， 也就是可以提供你自己的聲音讓 NaturalReader 學習、模擬之後，再用你自己的聲音唸出一整本書的內容來 。

我們除了可以透過 NaturalReader 來唸故事書、製作有聲書，讓視障或不方便閱讀的人也能讀到各式各樣的精彩內容，就算是一般人在搭車或開車塞車時，也能趁機多聽些平常沒空讀的書。甚至還能拿來當作語言學習的材料，用你熟悉的主題聽聽看不同語言的表達方式。你想拿來做 YouTube 影片，輸入台詞、全部幫你唸出來，也是很方便。