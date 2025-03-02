【Teams】取代 Skype 的視訊通話、多方會議、聊天軟體

以往大家熟悉的 Skype 將在2025年5月收攤、停止運作了，接下來就換 Microsoft Teams 視訊會議軟體來接手了。

從最初打得還不錯的 MSN Messenger，因為跟不上智慧型手機的潮流逐漸被 WhatsApp 跟 LINE 給取代，後來乾脆轉到花大錢買來的 Skype 上面，如今還是認輸退出了。

而 Microsoft Teams 就比較偏向企業用戶的視訊通話與企業、客戶溝通需求，除了一般的語音通話、群組通話等功能之外，大量的視訊會議、社群協作、活動、行事曆、資源共用與辦公軟體互動如 PowerPoint Live、Microsoft Whiteboard… 等功能，讓整個溝通與合作變得更順、更有效率。

當然，拿來當一般人的聊天、傳訊當然也可以，最方便的就是 Teams 一樣也有網頁版，只要用 Microsoft 帳號登入就可以開始使用。