【Teams】取代 Skype 的視訊通話、多方會議、聊天軟體

以往大家熟悉的 Skype 將在2025年5月收攤、停止運作了，接下來就換 Microsoft Teams 視訊會議軟體來接手了。

從最初打得還不錯的 MSN Messenger，因為跟不上智慧型手機的潮流逐漸被 WhatsApp 跟 LINE 給取代，後來乾脆轉到花大錢買來的 Skype 上面，如今還是認輸退出了。

而 Microsoft Teams 就比較偏向企業用戶的視訊通話與企業、客戶溝通需求，除了一般的語音通話、群組通話等功能之外，大量的視訊會議、社群協作、活動、行事曆、資源共用與辦公軟體互動如 PowerPoint Live、Microsoft Whiteboard… 等功能，讓整個溝通與合作變得更順、更有效率。

當然，拿來當一般人的聊天、傳訊當然也可以，最方便的就是 Teams 一樣也有網頁版，只要用 Microsoft 帳號登入就可以開始使用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Microsoft Teams
  • 軟體版本：1.7.0.31111
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（個人使用免費，企業用戶有付費加值版）
  • 檔案大小：1.38MB
  • 系統支援：Windows, macOS, Android, iPhone, Teams網頁版
  • 官方網站：Microsoft Teams
  • 軟體下載：Download 下載

最後更新：03-02, 2025 下午 3:04

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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