PDF 頁面分割工具（PDF Cutter）

PDF Cutter 是一個專門用來分割 PDF 文件頁面的小工具，如果你手邊的 PDF 檔落落長好幾百頁，目前暫時只會用到前面50頁或特定幾頁的內容，可以透過 PDF Cutter 來幫你將指定頁面抓出來、另外存成一個新的 PDF 檔。

分割好之後的 PDF 文件內容跟原先的檔案都一樣，就只是把你指定的頁面複製出來而已。分割時可選擇某個區段，如 2～8頁，或者跳著選，如「1, 3, 5, 7, 9…」等，甚至可以把每一個頁面另存成單獨的一個一個的 PDF 檔，看你的需求。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：PDF Cutter
  • 軟體版本：1.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：1.51MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：https://www.pdfcutter.com/
  • 軟體下載：Download 下載

介紹影片：https://www.youtube.com/watch?v=Ys1HyUMLb08

先按「Open」選取你要分割的 PDF 檔，然後在「Split Options」選擇要挑選哪些頁面、另外複製出來。

確定好之後，再按下面的「Cut」按鈕即可另存成新的 PDF 檔。

最後更新：03-01, 2025 下午 9:12

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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