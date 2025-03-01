PDF 頁面分割工具（PDF Cutter）

PDF Cutter 是一個專門用來分割 PDF 文件頁面的小工具，如果你手邊的 PDF 檔落落長好幾百頁，目前暫時只會用到前面50頁或特定幾頁的內容，可以透過 PDF Cutter 來幫你將指定頁面抓出來、另外存成一個新的 PDF 檔。

分割好之後的 PDF 文件內容跟原先的檔案都一樣，就只是把你指定的頁面複製出來而已。分割時可選擇某個區段，如 2～8頁，或者跳著選，如「1, 3, 5, 7, 9…」等，甚至可以把每一個頁面另存成單獨的一個一個的 PDF 檔，看你的需求。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PDF Cutter

PDF Cutter 軟體版本： 1.0

1.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.51MB

1.51MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： https://www.pdfcutter.com/

https://www.pdfcutter.com/ 軟體下載： Download 下載

介紹影片：https://www.youtube.com/watch?v=Ys1HyUMLb08

先按「Open」選取你要分割的 PDF 檔，然後在「Split Options」選擇要挑選哪些頁面、另外複製出來。

確定好之後，再按下面的「Cut」按鈕即可另存成新的 PDF 檔。