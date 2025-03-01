PDF 壓縮減肥工具（Reduce PDF Size）

PDF 是個很方便的文件檔格式，不過有時如果在 PDF 檔裡面塞了太多圖片，頁數太多內容又太過精細、複雜的話，很可能一個檔案就要好幾十MB、大到有點不方便傳 Email 或分享。

如果你希望傳出去的 PDF 副本檔案不要太大，畫面不夠完美也沒關係，可以試試看用本文介紹的 Reduce PDF Size 軟體來幫 PDF 文件壓縮、減肥一下。透過文件背景、圖檔解析度的降級與其他文件壓縮技術，讓你的檔案可以一次縮小個幾十%到好幾倍。

在執行壓縮前，我們可以選擇 Screen-view-only Quality、Low Quality (eBook)、High Quality (Printer)、High Quality (Prepress)、Default Quality… 等不同壓縮等級，就看你的需求跟用途而定。

開啟軟體後按「File」→「Add PDF Files…」，選取你要處理的 PDF 檔，一次可以選取很多個檔案同時處理。

另外在「Option」選單裡面可設定壓縮等級，設定好之後按「Ctrl」+「R」即可開始執行壓縮、減肥工作。