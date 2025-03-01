全螢幕倒數計時器（Desktop Countdown Timer ）
有些時候當我們在辦活動、玩遊戲、比賽或某些原因需要在電腦螢幕顯示倒數計時器時，該怎麼做呢？
Desktop Countdown Timer 是一個很簡單的小程式，全部功能就是設定時/分/秒.. 然後開始倒數計時。執行時可以讓它在桌面最上層顯示，也可以縮到最小，並設定時間到的時候自動播放你指定的聲響或顯示你輸入的訊息。輕輕鬆鬆就可以重複計時、修改倒數秒數。
操作的時候，也可用鍵盤快速鍵來控制，如「S」或「空白鍵」來開始倒數，按「P」或「空白鍵」結束倒數，按「R」可以重設時間回倒數前… 等等，使用起來相當方便。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Desktop Countdown Timer
- 軟體版本：1.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：626KB
- 系統支援：Windows
- 官方網站：Desktop Countdown Timer
- 軟體下載：Download 下載
直接輸入數字，或按右邊的 ▲ ▼ 來調整倒數的時間。
按「Start」或鍵盤空白鍵開始倒數，按 Pause 暫停。
「Options」選單裡可以設定倒數時間到之後，是否要顯示置頂訊息，或發出聲響。