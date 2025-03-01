全螢幕倒數計時器（Desktop Countdown Timer ）

有些時候當我們在辦活動、玩遊戲、比賽或某些原因需要在電腦螢幕顯示倒數計時器時，該怎麼做呢？

Desktop Countdown Timer 是一個很簡單的小程式，全部功能就是設定時/分/秒.. 然後開始倒數計時。執行時可以讓它在桌面最上層顯示，也可以縮到最小，並設定時間到的時候自動播放你指定的聲響或顯示你輸入的訊息。輕輕鬆鬆就可以重複計時、修改倒數秒數。

操作的時候，也可用鍵盤快速鍵來控制，如「S」或「空白鍵」來開始倒數，按「P」或「空白鍵」結束倒數，按「R」可以重設時間回倒數前… 等等，使用起來相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Desktop Countdown Timer

Desktop Countdown Timer 軟體版本： 1.0

1.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 626KB

626KB 系統支援： Windows

Windows 官方網站： Desktop Countdown Timer

Desktop Countdown Timer 軟體下載： Download 下載

直接輸入數字，或按右邊的 ▲ ▼ 來調整倒數的時間。

按「Start」或鍵盤空白鍵開始倒數，按 Pause 暫停。

「Options」選單裡可以設定倒數時間到之後，是否要顯示置頂訊息，或發出聲響。