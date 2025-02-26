如何關閉「您是否要允許此 App 變更您的裝置？」的 UAC 通知？

當我們在 Windows 系統中執行一些軟體時（尤其是可能會動到系統設定的程式如軟體移除工具、登錄檔掃描工具等..），電腦可能會在每次你開啟該軟體視窗時跳出一個「使用者帳戶控制」的通知問你「您是否要允許此 App 變更您的裝置？」。

其實大部分人每次都是按下「是」就繼續執行了，也不太知道這警告到底是幹嘛的，只是覺得麻煩。

「使用者帳戶控制」其實就是簡稱 UAC 的電腦安全控管機制，如果你的的電腦只有你一個人使用，而且你也知道你安裝了什麼軟體、做什麼用的，如果不想每次開視窗都跳 UAC 通知，那就關掉吧。

關閉「使用者帳戶控制 UAC」的警示通知

打開 Windows 的開始選單，在最上面的搜尋框中輸入「UAC」。

找到後，按一下「變更使用者帳戶控制設定」。

把左邊的控制桿拉到最下面，再按「確定」即可完成。

雖然這個UAC很煩，不過如果以安全性的控管目的來說，有UAC還是滿重要的。所謂的安全性控管有兩個層面，一個是管「未經授權的使用者」，一個是管「未經授權的軟體或程式」。

1.防止「未經授權的使用者」弄亂系統：如果你的電腦有設定多個使用者帳戶，且你自己是該電腦的系統管理員，若不希望其他電腦使用者亂修改系統設定或亂安裝軟體的話，當其他「非系統管理員」的使用者帳戶要進行軟體安裝或修改系統設定時，便會出現「使用者帳戶控制（UAC）」的警告視窗，且會要求該使用者輸入正確的系統管理員密碼才能執行後續的動作。

2.防止「未經授權的軟體或程式」弄亂系統：一樣的情況，當使用者要安裝軟體時，也會跳出「使用者帳戶控制（UAC）」警告視窗並顯示相關軟體授權資訊，如果你確定這軟體是你要安裝的，那才放行讓它繼續安裝工作。

所以如果你的電腦開放給很人使用，而且他們都使用「非系統管理員帳戶」登入系統的話，開啟「使用者帳戶控制（UAC）」功能可以讓他們不去亂改系統設定，也可禁止他們安裝或執行非系統允許的軟體或程式，這樣看起來應該是滿不錯的應用啦 ！不過還是看個人的使用需求囉。

最後更新：02-26, 2025 上午 9:05

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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