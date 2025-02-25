Google 支援全檔案翻譯，上傳圖檔、PDF 或 Word… 全部幫你翻譯好！

因為平常都是直接按右鍵翻譯，很少開 Google Translate 網站來用，剛剛聽人家說才知道原來 Google 翻譯網站已經可以提供上傳圖片、文件… 等檔案來做翻譯了（應該很多年了我猜）。

意思就是，當你收到一個 PDF 或 Word 檔而看不懂裡面的外文時，可以直接把它上傳到 Google Translate 去，直接全文、全檔案做翻譯，不用幾秒鐘就可以馬上完成（支援 .docx、.pdf、.pptx、.xlsx 等格式的文件）。

除此之外，Google 翻譯網站還可直接上傳圖檔，讓我們在畫面中直接選擇要翻譯成中文、英文還是其他語系，左右對照、一目了然，還能直接複製圖片中的全部文字，方便我們執行其他編輯任務。

網站名稱： Google 翻譯

Google 翻譯 網站網址：https://translate.google.com.tw/

雖然還不確定目前 Google 翻譯網站有沒有開始、加了多少 AI 的功力進去，在其他 AI 模型就要壓過 Google 各項服務的時候，應該有機會終於看到 Google 要動起來了。