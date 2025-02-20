HiBit Startup Manager 管理開機啟動項目、最佳化開機效能

當我們在電腦安裝軟體時，有些程式會將自己登錄到開機自動啟動的清單中以便開機後馬上能使用。不過時間久了、安裝的軟體多了，如果每個軟體都這樣搞，可能開機的時間會拉很長，系統資源也會逐漸被其他不一定馬上會用到的程式給佔用掉，讓電腦變慢、變很卡。

這時候就需要「開機啟動管理軟體」來檢查一下是不是有什麼不是那麼必要的項目會在開機後自動運行。而HiBit Startup Manager 這工具就提供了相當簡單易懂的介面來讓我們管理開機啟動項目，從名稱、說明、發行商到執行目錄… 等資訊一一檢查，如果看不懂的話直接在上面按滑鼠右鍵用 Google 搜尋或用 VirusTotal 掃毒，相當方便。

除此之外，HiBit 還提供了「啟動最佳化」的檢測工具，看看每個項目佔用多少CPU時間、記憶體與磁碟I/O… 協助我們判斷關閉哪個自啟程式可以減少多久的開機時間，再透過另外的「進程管理員」、「服務管理員」與「系統監視器」等工具來詳細檢查，儘量讓電腦只運行你要的程式就好，也許能更順一點。