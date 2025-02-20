DPIP 地表最快【地震速報】、災害與天氣監控軟體

DPIP 是一個專門用來監控台灣各種天然災害的應用程式，除了前一陣子一直搖不停的南部地震外，另外像即時天氣概況、天氣警特報、各種防災資訊及雷達回波、降水、溫度濕度、氣壓、風向/風速、閃電、颱風、海嘯資訊… 等等，通通都放在同一個 App 裡面，讓我們輕鬆查詢、即時警戒。

DPIP 整合了 TREM (臺灣即時地震監測網) 的強震即時警報、地震資訊及中央氣象署的相關資訊，讓我們能在同一個介面中快速瀏覽各種有用的內容。

尤其強震即時警報(Earthquake Early Warning, EEW)功能，擷取部署於全國各地的地震波觀測站所提供的資訊，在地震發生時將測得的地震波回傳到伺服器，進行計算並產生即時速報，幫大家爭取更多防災應變的寶貴時間。

【地表最快的 [地震速報] 軟體】這個地表最快… 是開發者在 App Store 的介紹頁面上寫的，實際上多快… 過一陣子還有地震來就知道了。