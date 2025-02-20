DPIP 地表最快【地震速報】、災害與天氣監控軟體

DPIP 是一個專門用來監控台灣各種天然災害的應用程式，除了前一陣子一直搖不停的南部地震外，另外像即時天氣概況、天氣警特報、各種防災資訊及雷達回波、降水、溫度濕度、氣壓、風向/風速、閃電、颱風、海嘯資訊… 等等，通通都放在同一個 App 裡面，讓我們輕鬆查詢、即時警戒。

DPIP 整合了 TREM (臺灣即時地震監測網) 的強震即時警報、地震資訊及中央氣象署的相關資訊，讓我們能在同一個介面中快速瀏覽各種有用的內容。

尤其強震即時警報(Earthquake Early Warning, EEW)功能，擷取部署於全國各地的地震波觀測站所提供的資訊，在地震發生時將測得的地震波回傳到伺服器，進行計算並產生即時速報，幫大家爭取更多防災應變的寶貴時間。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：DPIP – 災害天氣與地震速報
  • 軟體版本：2.5.0
  • 軟體語言：日文、簡體中文、繁體中文、英文、越南文、韓文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：40MB
  • 系統支援：Android ,iPhone, iPad
  • 官方網站：ExpTech
  • 軟體下載：Android 安卓版、iPhone 版

地表最快的 [地震速報] 軟體】這個地表最快… 是開發者在 App Store 的介紹頁面上寫的，實際上多快… 過一陣子還有地震來就知道了。

最後更新：02-20, 2025 下午 5:03

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *