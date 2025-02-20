HiBit Uninstaller 軟體移除、殘餘垃圾清除工具

軟體移除了你確定他真的全部都清除乾淨了？其實不一定，很多時候還會留著一些檔案或資料夾沒刪到，更多時候是會在系統登錄檔裡面留存一些設定值與紀錄，久了之後、各種軟體安裝多了，這些垃圾越積越多，可能會讓電腦變慢或造成其他運作效率、安全性等問題。

而 HiBit Uninstaller 就是針對這類情況來處理的軟體移除工具，跟其他類似軟體一樣，都是選取要移除的軟體名稱、按移除.. 就完成了。一樣也有強制移除功能、安裝程式的監控、程式與 Windows 更新檔的管理、瀏覽器擴充功能移除… 等功能。

不一樣的是，HiBit 還提供了額外更多的系統維護與清理工具，如登錄檔清理、垃圾檔案清理、空資料夾清理、程式捷徑修復、檔案粉碎、開機啟動程式的管理、驅動程式管理、工作排程器管理、右鍵選單管理、系統還原管理、備份和報告管理員、工具程式捷徑管理員….等等，常用的系統管理功能幾乎都有了， 相當不錯。