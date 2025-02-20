PicSee 短網址（可更新連結、設參數、自訂網址名稱）

以往短網址服務大概就只是幫我們將又臭又長的、裡面參雜過多雜訊的超長網址變短，方便在社群網站或海報、印刷傳單上面顯示，不過後來陸續有不少廠商推出許多相當實用的短網址服務，除了縮址功能還慢慢內建了流量追蹤、品牌識別.. 等功能。

而 PicSee 這個台灣網路公司開發的短網址，就是這類整合多種統計追蹤、行銷應用與五花八門的自訂功能的服務。一個網址在使用者點按下去之後，其實後面可以追蹤的數據相當多且有用，不過如果你把網址做成海報、輸出成QR-CODE都印出去、發送出去之後才發現錯誤可能很難再修改，而 PicSee 就提供了目標網址更新等功能，不用擔心見光死。

另外還有一堆行銷推廣、品牌經營的設計與功能，譬如說能自訂專屬名稱的短網址，除了維持品牌形象還能防止詐騙訊息的混淆。其他還有自訂預覽縮圖、自帶 QR-CODE 條碼、內建 UTM Builder、插入 GTM、不同硬體裝置導向不同網址、API 支援、設定短網址到期時間、短網址自帶客製化參數…. 等，功能相當多且豐富。