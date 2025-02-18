近期詐騙手法注意：送書、送遊戲虛寶、幫你討回被詐騙的錢、投資賺大錢、幫忙投票衝人氣

最近的詐騙還是很多，主要都還是圍繞在根本無作為的 FB 跟 LINE 上面，除了以往的購物詐騙跟假藉名人的投資理財之外，還多了一堆假裝是名人要送你書來騙你個資與其他隱私、假藉送虛擬寶物來詐騙、好心說他是法律專業要幫你討回被詐騙的錢財… 等。

法老王 – 王至德律師

送書：假裝是某個出版社或名人，在臉書或其他平台說要送書(會投臉書的廣告，所以大家很容易看到)，等你提供資料之後，就是到後台開始詐騙。

手遊或線上遊戲的內部玩家：邀請你當內部玩家，說是會給多送你虛寶、鑽石等好處，然後想辦法讓你提供個資後再進行詐騙。

幫你討回被詐騙的錢：跟你說可以幫你討論被詐騙的錢，但是需要先預付一些費用，包括執行費、律師費、訴訟費、手續費、違約金等等，反正就是要你再拿錢出來就對了。

投資：有的會要你加入群組然後再下載他們的app來投資，有的是直接要你用他們的app投資，通常最後都是要用他們的投資app啦。