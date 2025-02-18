iTranslate Converse 雙向語音翻譯軟體，點一下開始跟外國人聊天！

名為「iTranslate Converse：語音翻譯」的語音翻譯軟體是一個操作介面相當簡潔的 iPhone 應用程式，完全不用手動打字、輸入你要翻譯的文字，只要點一下螢幕、直接用嘴巴說出你要幹嘛，接著就可馬上翻譯成你指定的外國語、自動唸出來。

iTranslate Converse 很適合在帶著手機出國玩的情境下使用，想找廁所？按著螢幕說出來、對方馬上可以聽得懂。對方如果要回答你，一樣按住手機螢幕請對方說他的外國話，iTranslate 也馬上翻譯成國語給你聽。

不用打字，一整個方便啦！

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：iTranslate Converse：語音翻譯
  • 軟體版本：1.6.38
  • 軟體語言：繁體中文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：98.5 MB
  • 系統支援：iPhone, Apple Watch
  • 官方網站：Easy Tiger Apps, LLC.
  • 軟體下載：Download 下載

在手機安裝好「iTranslate Converse：語音翻譯」軟體，開啟時記得跳過廣告或付費畫面不要花錢、不要訂閱。

打開 App 按住手機螢幕即可開始講話，翻譯完後如果要再覆述一遍只要再點一下螢幕即可。

語音即時翻譯：按住螢幕開始對話，說出來就可以馬上翻譯
語音即時翻譯：你講什麼，會自動辨識、然後翻譯成對方語言
語音即時翻譯：翻譯之後也會馬上唸出來

在手機螢幕由下往上滑，就可以進入切換語言的畫面，點一下你要更換的語言，再按一下即可選取、更換成英文或其他語言。

語音即時翻譯：把日語換成其他國語言
語音即時翻譯：更換成其他語言

最後更新：02-18, 2025 下午 1:30

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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