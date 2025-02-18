iTranslate Converse 雙向語音翻譯軟體，點一下開始跟外國人聊天！

名為「iTranslate Converse：語音翻譯」的語音翻譯軟體是一個操作介面相當簡潔的 iPhone 應用程式，完全不用手動打字、輸入你要翻譯的文字，只要點一下螢幕、直接用嘴巴說出你要幹嘛，接著就可馬上翻譯成你指定的外國語、自動唸出來。

iTranslate Converse 很適合在帶著手機出國玩的情境下使用，想找廁所？按著螢幕說出來、對方馬上可以聽得懂。對方如果要回答你，一樣按住手機螢幕請對方說他的外國話，iTranslate 也馬上翻譯成國語給你聽。

不用打字，一整個方便啦！

在手機安裝好「iTranslate Converse：語音翻譯」軟體，開啟時記得跳過廣告或付費畫面不要花錢、不要訂閱。

打開 App 按住手機螢幕即可開始講話，翻譯完後如果要再覆述一遍只要再點一下螢幕即可。

在手機螢幕由下往上滑，就可以進入切換語言的畫面，點一下你要更換的語言，再按一下即可選取、更換成英文或其他語言。