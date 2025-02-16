EasyVideoTrans 讓英文影片講中文！自動提取/翻譯字幕、嵌入中文語音

很多時候我們會在 YouTube 看到很多原本是國外的英文或其他外語的影片，被搬運工拷貝過來加上中文字幕，有些甚至還直接改成了中文語音。

以前要這麼做要花不少時間，現在有了程式的幫忙，翻譯的速度越來越快、越來越方便。

以下介紹的 EasyVideoTrans 線上服務可以幫我們分析上傳的影片內容，自動解析出人聲對話中的英文（原文）字幕，每個步驟中都可決定是否翻譯成中文字幕、要用哪種服務來翻譯（也能自己上傳修改訂正後的字幕）、在影片中加入中文語音、要選擇哪種發音性別或音調類型，是個相當厲害且速度也非常快的線上服務。

可上傳自己的影片，或直接輸入 YouTube 影片後面的 ID，他會自動下載回來後做處理。

讓英文影片講中文！自動提取字幕、嵌入中文語音
讓英文影片講中文！自動提取字幕、嵌入中文語音

按「提取音頻」並開始分析、翻譯外語對話。

讓英文影片講中文！自動提取字幕、嵌入中文語音
讓英文影片講中文！自動提取字幕、嵌入中文語音

選擇要用什麼樣的語音嵌入影片… 然後就好了。

讓英文影片講中文！自動提取字幕、嵌入中文語音
讓英文影片講中文！自動提取字幕、嵌入中文語音

整個來說，這是個盜版行為，除非你有獲得授權否則不要去動別人的影片。這些搬運工的影片在 YouTube 上早已氾濫成災，但 YT 從來也不管… 更別說中國一堆影音網站的亂象。不過在合法用途上… EasyVideoTrans 這個服務還是很方便…

最後更新：02-16, 2025 下午 12:09

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Author: 不來恩

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