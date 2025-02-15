SubEasy.ai 影片對話翻譯機，自動生成、翻譯…嵌入中文字幕

當我們在網路上看到一些很不錯的演講或節目，可是因為不熟悉那個語言而沒法清楚了解到底在講些什麼，這時候可以透過一些線上的 AI 工具來幫我們翻譯影片內容，直接語音轉文字、變出字幕來。

以下介紹的 SubEasy.ai 這網站就是用來自動產生字幕、翻譯字幕的工具，我們只要上傳自己的影片，就能自動辨識影片內的語音對話，並在對的時間軸嵌入正確的對話字幕。如果你想顯示其他語言的字幕，也可選擇翻譯成中文或其他你要的語言，然後讓原語言或翻譯字幕同時顯示在影片中（只顯示單一字幕也可以），字幕的字型、字體大小與顯示位置… 等細節都能自行調整。

做好的影片還能下載回來，用很快的速度完成字幕嵌入與翻譯等工作，相當方便。

把影片上傳上去，一開始先選擇影片的原始語言，如果有要翻譯的話在後面的步驟再按。

接著可看到目前已自動嵌入原始語言的字幕到影片中，我們可按上面的翻譯按鈕，選擇你要翻譯的語言。

另外也可自行設定字幕的顯示方式，包含樣式、字體大小、字型與各種細節…。全部完成後，按最後按右上角的「匯出」即可下載回來。