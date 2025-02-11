Poster Designer 海報/傳單/DM/廣告設計軟體

RonyaSoft Poster Designer 是一個用起來很像台灣「非常好色」之類的海報設計工具，主要就是提供給對電腦繪圖或美術設計沒什麼能力的一般大眾，透過簡單多樣且色彩繽紛的各式範本，讓我們換個圖改個字就能馬上輸出、列印出精美海報傳單的實用工具。

RonyaSoft Poster Designer 提供的範本相當多樣，包含各種海報、傳單、標語、公告、明信片、慶生會傳單、銷售廣告單、商務宣傳…. 等等而是多類，雖然大部分原版範本都是英文，不過字改一改一樣都可以用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： RonyaSoft Poster Designer

RonyaSoft Poster Designer 軟體版本： 2.3.30

2.3.30 軟體語言： 繁體中文、英文.. 等多國語言版

繁體中文、英文.. 等多國語言版 軟體性質： 免費軟體，未付費的話會有浮水印

免費軟體，未付費的話會有浮水印 檔案大小： 40.8 MB

40.8 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： RonyaSoft

RonyaSoft 軟體下載： Download 下載

RonyaSoft Poster Designer 範本總覽：按這裡看看 👀

整個操作介面超級簡單，看起來就像一個簡易的繪圖軟體，不過絕大部分應該都是改字、換圖就可以直接列印輸出了，真的方便。唯一缺點就是，沒付費的話做好的圖會有浮水印，做好先截圖下來應該也是可以勉強用啦。