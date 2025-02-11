PictureThis 拍照就能辨識花草、植物

放假的時候難得出去走走… 最容易遇到的困難不是迷路，現在都有 Google 地圖不怕迷路了，不過如果是路邊的野花野草或公園、觀光景點種的各式花草樹木，如果不是本身很懂的話，通常都沒法一次就看出來是什麼。

如果有這方面需求，可以在手機下載 PictureThis，拍照一下、馬上幫我們辨識出是什麼植物。根據官網介紹 PictureThis 號稱可辨識超過40萬種植物，準確率超過98%，除了植物名稱和基本介紹之外，還有基本養護資訊，包含澆水頻率、施肥時間與光照需求… 等，甚至還能辨識病蟲害類型，並提供基本診斷與治療建議，實在有點厲害…

如果你有在種花種樹的話，PictureThis 還提供了雜草識別功能，拍張照片就能確認他的身分並提供移除或整治建議。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：PictureThis
  • 軟體版本：5.1.0
  • 軟體語言：繁體中文
  • 軟體性質：試用版，會一直跳出要你付費訂閱的畫面，請按右上角取消
  • 檔案大小：84MB
  • 系統支援：Android, iPhone
  • 官方網站：杭州睿琪软件有限公司
  • 軟體下載：Android版iPhone版
主要功能：
  • 精確的植物識別：作為最佳植物辨識應用，PictureThis 提供無與倫比的準確性和易用性，使植物辨識變得輕而易舉。 PictureThis 可以辨識超過 40 萬種植物，準確率超過 98%。只需拍照，我們最先進的識別引擎將立即提供植物的名稱和詳細資訊。在散步時看到一株美麗的植物想知道它的名字？拍張照片，讓 PictureThis 來完成剩下的工作！
  • 植物病害自動診斷與治療：拍攝生病植物的照片，PictureThis 將診斷植物的疾病並提供治療建議。就像有一個隨叫隨到的植物醫生！您最喜歡的室內植物葉子上出現了棕色斑點。使用 PictureThis 拍照，幾秒鐘內即可收到診斷結果和逐步治療計劃，恢復植物健康。
  • 個人化養護計劃：需要關於如何照顧植物的建議？ PictureThis 提供詳細的護理說明，包括澆水頻率、施肥時間和最佳光照條件等等，以確保您的植物茁壯成長。
  • 有毒植物警告：識別有毒植物，確保您的寵物、孩子和家人安全。當您帶回了一株新植物，但不確定它是否對孩子和家人安全。 PictureThis 將提醒您該植物是否有毒，並提供安全指南以保護您的親人。
  • 雜草識別：輕鬆識別花園中的雜草，並獲得控制或移除它們的提示。如果你發現花壇中長出一種新植物，懷疑它可能是雜草，使用 PictureThis 拍張照片確認其身份，並獲得有效的管理指導。
  • 澆水追蹤和提醒：透過及時通知，永遠不會忘記給植物澆水。繁忙的日程讓您難以記住何時給植物澆水？ PictureThis 會發送提醒，讓您無需猜測澆水時間，時刻保持植物的水分和健康。
  • 光照監測：使用我們的光照計，追蹤您的植物獲得的陽光量，確保它們獲得適量的光照。當您擔心室內植物沒有足夠的光照，請使用 PictureThis 光照計檢查其光照情況，根據建議調整植物位置以實現最佳生長。
  • 管理你的植物收藏：追蹤您識別的所有植物，並建立自己的植物願望清單。使用 PictureThis 創建您的私人的花園。PictureThis將幫助您記錄植物，包括照片和筆記，並為未來的購買建立願望清單。
  • 專家諮詢：有植物相關的問題嗎？隨時隨地與我們的專業專家聊天，獲得針對你具體園藝需求的個性化建議和提示。

最後更新：02-11, 2025 下午 3:59

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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