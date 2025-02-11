PictureThis 拍照就能辨識花草、植物

放假的時候難得出去走走… 最容易遇到的困難不是迷路，現在都有 Google 地圖不怕迷路了，不過如果是路邊的野花野草或公園、觀光景點種的各式花草樹木，如果不是本身很懂的話，通常都沒法一次就看出來是什麼。

如果有這方面需求，可以在手機下載 PictureThis，拍照一下、馬上幫我們辨識出是什麼植物。根據官網介紹 PictureThis 號稱可辨識超過40萬種植物，準確率超過98%，除了植物名稱和基本介紹之外，還有基本養護資訊，包含澆水頻率、施肥時間與光照需求… 等，甚至還能辨識病蟲害類型，並提供基本診斷與治療建議，實在有點厲害…

如果你有在種花種樹的話，PictureThis 還提供了雜草識別功能，拍張照片就能確認他的身分並提供移除或整治建議。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PictureThis

PictureThis 軟體版本： 5.1.0

5.1.0 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 試用版， 會一直跳出要你付費訂閱的畫面，請按右上角取消

試用版， 檔案大小： 84MB

84MB 系統支援： Android, iPhone

Android, iPhone 官方網站： 杭州睿琪软件有限公司

杭州睿琪软件有限公司 軟體下載： Android版、iPhone版

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