Gamma 讓 AI 幫你做簡報，輸入關鍵字自動生成 PPT

做簡報是很多工作者、學生老師每天都會用到的必備基本技能，雖然說不是什麼困難的事，不過還是要花不少時間整理資料、輸入跟檢查內容，有時候還要想盡辦法弄些花招、做個小變化，讓簡報或報告不會太無聊。

如果你希望能有更簡便的方式來快速製作 PowerPoint 簡報或網頁、報告… 等，可以試試看 Gamma 這個相當強大的 AI 簡報工具，可支援貼上文字自動產生PPT、輸入關鍵字自動生成簡報或網頁，另外還可匯入現有的檔案讓AI來幫你編修或加強原本的簡報內容。

做好的內容有各式各樣的 AI 生成圖像與視覺美化範本可以直接套用，當然也可以自訂主題內容的顏色、字型、Logo或各種樣式並自行調整各種細節、加入其他你要加強的重點，按一按馬上就可以拿來用了。

可以自己新增、編修簡報或網頁內容，也可以透過 AI 來幫你快速產生PPT，可貼上文字、輸入主題自動產生或匯入原本的文件來編修、加強。

讓AI自動幫你做PPT簡報
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Gamma 是個速度快也相當方便的 AI 簡報工具，不過要注意的是，如果只是輸入關鍵字或主題讓它自動生成，看起來還是會有點空泛，最好還是自己多多強化內容與重點，這樣才能弄出更有實用性的東西。

測試 Gamma 自動生成PPT簡報功能

最後更新：02-11, 2025 上午 10:02

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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