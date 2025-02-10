用 iPhone 的「密碼」APP，來當兩步驟驗證工具

所謂的「兩步驟驗證(雙因素驗證)」指的是在輸入帳號密碼登入之後，還需要經過另外一個裝置的驗證，才可完成登入手續。透過 2FA 兩步驟驗證，可避免因為密碼不慎外洩而產生更多損失，當偷到密碼的人要登入時，如果沒有完成後面的裝置驗證程序，一樣還是無法登入。

像一般我們在台灣電商網站刷卡購物時，在輸入完卡號等資訊後還要輸入持卡人手機簡訊驗證碼，這也算是 2FA 的一種形式。而最常見的兩步驟驗證除了一般手機簡訊之外，另外一個就是 Google Authenticator 身分驗證APP，還有 Microsoft Authenticator、Twilio Authy… 等。

如果你是 iPhone 或 Mac 電腦的使用者，還有另外一個 2FA 的選擇，那就是升級過後的「密碼（Passwords）」APP，一樣的東西在 iPhone 與 macOS 電腦中都有提供，而且已串接了 iCloud 的線上備份功能，只要設定一次就可以輕鬆跨裝置使用，以後就算換手機也會自動同步回來。

如果你上網也用蘋果 Sarari 瀏覽器，整體使用流程就更方便了，甚至還整合了「通行密鑰」功能，什麼帳號密碼都不用管，直接透過指紋辨識或臉部辨識來登入網站、APP或各種服務。

在網站中啟用「雙因素驗證」，以 X 網站為例

很多網站都有支援兩步驟驗證，有些會稱作是「雙因素驗證」或 2FA，反正你按一按看到有出現一個條碼，就可以拿出你的 iPhone 手機來掃描、新增驗證碼。

在 iPhone 的「密碼」APP中新增「驗證碼」

開啟 iPhone 手機的「密碼」程式，點一下「驗證碼」然後按右下角的「+」新增一個驗證碼。

接著點「使用相機掃描行動條碼」，再拿去掃描螢幕上的兩步驟驗證 QR- CODE。

如果你原本就有儲存了該網站的帳號密碼，可以在下面步驟選擇你要連結的帳號，否則就新增一個。

新增好之後，驗證碼頁面的帳後右邊的數字，就是每次登入都會不一樣的登入驗證碼。第一次使用時請記得到網站回填驗證碼、完成2FA的設定工作。

最後更新：02-10, 2025 下午 6:29

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Author: 不來恩

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