SimilarImagesFinder 找出相似/重複圖片，清一清

手機拍照很方便，不過久了之後難免一堆看起來很接近、多拍的或重複備份的照片，尤其重複備份的內容真的很佔空間，雖然現在雲端儲存什麼的很方便，不過量太多的話還是要多付很多錢。

如果你的照片已經都存在電腦裡，或者另外用外接硬碟備份了，可以在電腦中安裝 SimilarImagesFinder 這軟體來幫我們快速找出完全一樣或大部分相似的重複圖檔，快速搜尋、比對之後，再把一些不用的照片清一清。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：SimilarImagesFinder
  • 軟體版本：1.0.1.1
  • 軟體語言：英文、機器轉譯的奇怪中文、其他多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：1.47MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：KurtZimmermann SOFTWARE
  • 軟體下載：Download 下載

安裝好 SimilarImagesFinder 軟體、啟動之後，點「添加文件夾」選取你要比對的資料夾，按右下角的「搜索」按鈕後即可開始搜尋比對。

左下角的選項可設定是要找出完全一致的圖檔或只是相似就可以列出來。

SimilarImagesFinder 找出相似/重複圖片，清一清

搜尋出來之後，可以直接選取、按右鍵來刪除或做其他處理。

SimilarImagesFinder 找出相似/重複圖片，清一清

最後更新：02-09, 2025 上午 10:26

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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