Temp.now 保護自己，用完即丟的 Email 信箱

網路上很多網站或服務在註冊、登入時都會以 Email 信箱來當帳號，很多時候你不確定那個網站是不是很可靠、會不會亂賣你的個資或拿去狂寄垃圾信，或者你不希望因為使用相同的信箱而被找出關聯或肉搜到，這時候都會需要本文介紹的這種用完就丟的「免洗」Email 服務來擋一下。

尤其一些AI工具或線上服務..等，都有使用數額的限制，這時候，有用不完的 Email 帳號就方便很多啦～

Temp.now 的 Email 信箱可維持24小時， 超過這個時間後，該帳戶裡面的郵件會被刪除。

Temp.now 增設一個新 Email 信箱只要一秒

在 Temp.now 註冊新帳號時除了能自訂@左邊的 Email 名稱外，右邊帳號名稱也有「Temp.now」跟「bit.sb」兩個可選，都很簡短好記。

不知道要用什麼名字的話，還可以直接按上面的「Generate Random Name」按鈕自動亂數取個名字。

日後不再使用的話，也可以手動到「Account Settings」頁面最下方按「Delete Account」刪除帳號與所有資料。或者直接忘記他就好…….