RepeatPlayer 指定區段重播、語言學習音樂播放器

當我們在聽歌或學習外語的時候，很常需要一直重播某個段落來練習，甚至要聽演講或上課錄音時，偶爾也需要有可以控制播放速度與快速快轉、回播或其他播放控制功能的播放器。一般音樂播放器雖然也都有類似功能，不過也許不一定會強調這些操作介面，用起來就不一定那麼順。

如果你有語言學習或快速聆聽課堂錄音/演講的需求，可以在手機中下載安裝 RepeatPlayer 這個播放器，我們可自訂起始與結束區段，讓程式自動一直重複播放某些段落，也可以自訂播放速度，隨時調整你要聆聽的部分，相當簡單好用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Repeat Player

Repeat Player 軟體版本： 3.4.8

3.4.8 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體（有廣告）

免費軟體（有廣告） 檔案大小： 19MB

19MB 系統支援： Android 手機、平板

Android 手機、平板 官方網站： Darby

Darby 軟體下載： Android 版下載

開啟 RepeatPlayer 後，從上面的按鈕去選取存在手機裡的音樂檔，直接點歌曲或錄音檔名稱就可以開始播放。

播放時，可自訂起時/終止標記，即可一直重播指定區段。

另外也可設定幾小時、幾分鐘之後自動停止，方便睡前聽歌或重複記憶。