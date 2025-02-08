RepeatPlayer 指定區段重播、語言學習音樂播放器
當我們在聽歌或學習外語的時候，很常需要一直重播某個段落來練習，甚至要聽演講或上課錄音時，偶爾也需要有可以控制播放速度與快速快轉、回播或其他播放控制功能的播放器。一般音樂播放器雖然也都有類似功能，不過也許不一定會強調這些操作介面，用起來就不一定那麼順。
如果你有語言學習或快速聆聽課堂錄音/演講的需求，可以在手機中下載安裝 RepeatPlayer 這個播放器，我們可自訂起始與結束區段，讓程式自動一直重複播放某些段落，也可以自訂播放速度，隨時調整你要聆聽的部分，相當簡單好用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Repeat Player
- 軟體版本：3.4.8
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體（有廣告）
- 檔案大小：19MB
- 系統支援：Android 手機、平板
- 官方網站：Darby
- 軟體下載：Android 版下載
iPhone使用者可改用：Offle
開啟 RepeatPlayer 後，從上面的按鈕去選取存在手機裡的音樂檔，直接點歌曲或錄音檔名稱就可以開始播放。
播放時，可自訂起時/終止標記，即可一直重播指定區段。
另外也可設定幾小時、幾分鐘之後自動停止，方便睡前聽歌或重複記憶。