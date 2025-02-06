【環境音、白噪音混音器】讓你平靜，隔絕外面的吵雜人聲… White Noise Generator

很多時候，光是耳機可能蓋不過身邊那些三姑六婆的閒言閒語，就算用了很厲害的降噪耳機，可能還有更厲害八婆獅吼…

這時候，來點音樂或環境音、白噪音… 也許是不錯的選擇。讓我們在一片喧囂中，用更純粹乾淨的吵鬧聲通通尬過去，也許心裡還比較有機會獲得更多平靜。

下面介紹的這個手機 APP 是專屬於 Android 平台的小程式，White Noise Generator 可以讓我們自己選擇要播放哪些類型的環境音或白噪音，包括各種大自然的不特定音效、大雨/小雨/雷雨或各種雨聲、雨滴落在樹葉/雨傘/窗戶/屋頂/森林裡… 等各種形式，另外還有河流/大海/洞穴/瀑布/蛙鳴/汽車/機車/火車/公車/電風扇、吸塵器、吹風機…. 等等各式各樣的生活噪音，幾乎常見的聲音都有了。

重點是，White Noise Generator 還提供了 Mixer 功能，我們可以自己選擇同時播放不同環境音，每個環境音都可以獨立設定音量大小，自己混出一個最適合當下心情、聽了最舒服的大自然交響曲。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：White Noise Generator
  • 軟體版本：AMICOOLSOFT
  • 軟體語言：1.14
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：109MB
  • 系統支援：Android 安卓手機
  • 官方網站：AMICOOLSOFT
  • 軟體下載：Android 版下載

點選圖示、切換不同的環境音類型，按下 ► 即可開始播放。下面的 + 、- 跟月亮圖示可調整播放時間長短，適合睡前放鬆聆聽。

按一下「MIXER」圖示可切換成混音模式，我們可同時選取多個不同的環境音，並調整不同聲響的音量，合成一個你最喜歡的背景音效。

最後更新：02-06, 2025 下午 6:53

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Author: 不來恩

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