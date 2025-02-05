當你凝視著深淵，深淵也在凝視你～

當你看著鯨魚的眼睛，鯨魚也在看著你。

這圖是攝影師 Rachel Moore 的作品，就像一個湛藍的大湖，又像一個充滿魔力的深淵，看著看著，似乎要被吸進去了…

一個超現實、罕見且充滿力量的眼神交流，由 @moore_rachel 拍攝，已經觸動了數百萬人 🤯🐋 link

「關於這個季節的邂逅和與鯨魚共游的經歷，有很多可以分享的事情。多年來，我注意到許多人來這裡是想被鯨魚看見，而不是真正去看見牠們。我們的目標應該始終是尊重這些動物及其空間，觀察牠們的行為而不去打擾。

與這些宏偉生物共游是一種特權，尊重牠們的空間至關重要——我們無需追逐或強迫互動。在罕見的情況下，鯨魚可能會選擇以牠們自己的方式與人互動。

這次的眼神交流超出了我最狂野的夢想。我從未遇過像這樣的鯨魚，這是我一生中最深刻、最美麗的經歷。我感到非常榮幸，她允許我捕捉到她眼中的美麗和生命。

令人心碎的是，因為一艘高速行駛的船隻撞擊，那生命已不復存在。在過去的幾週裡，她感動了無數人的心，感謝大家對她眼睛這張照片的支持，她的故事已經傳播到數百萬人。我希望她的悲劇能夠引發真正、有意義的改變，特別是針對鯨魚季節中鯨魚主要出沒區域的船隻限速問題。」

可憐的是，這小鯨魚，後來被飆速的船撞死了。

圖檔與文字來源：https://www.instagram.com/p/DB9Rw-0yr2g/?img_index=1

最後更新：02-05, 2025 下午 6:25

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Author: 不來恩

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