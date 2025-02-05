當你凝視著深淵，深淵也在凝視你～

當你看著鯨魚的眼睛，鯨魚也在看著你。

這圖是攝影師 Rachel Moore 的作品，就像一個湛藍的大湖，又像一個充滿魔力的深淵，看著看著，似乎要被吸進去了…

可憐的是，這小鯨魚，後來被飆速的船撞死了。

圖檔與文字來源：https://www.instagram.com/p/DB9Rw-0yr2g/?img_index=1