QuicklyPDF 線上PDF轉檔、加密、壓縮、分割…工具

QuicklyPDF 是個相當萬用的線上 PDF 轉檔工具，提供了常見的 分割、合併、刪除頁面、旋轉頁面、調整頁面順序、壓縮PDF、幫PDF文件加密碼保護、解鎖PDF…. 等功能，另外還有各種轉檔服務，包含 JPG/PNG/BMP/TIFF.. 圖檔轉成 PDF 或把 Word/PowerPoint/Excel/TXT… 等格式的文件轉成 PDF，反向把PDF轉成 Word 或 PowerPoint… 也可以。

比較特別的還提供了「Convert PDF to Grayscale」功能，就是可以把 PDF 文件裡面的圖檔轉成灰階，或其他PDF修復功能，讓已損壞的 PDF 文件也能有機會再開來用。

QuicklyPDF 就是一個功能相當完整的集大成線上工具，如果你懶得下載、安裝軟體的話，直接在電腦或手機開 QuicklyPDF 網站來用就可以很快搞定。

不過呢… 雖然看起來萬用，也能支援中文… 但某些編排比較複雜的文件互轉時，可能還是偶爾會有跑版的問題，再用用看囉。

最後更新：02-05, 2025 下午 5:43

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Author: 不來恩

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