DiskSavvy 磁碟空間分析工具（檔案、資料夾佔用比例）

當你電腦的硬碟空間快不夠用了，該怎麼知道到底是什麼檔案佔用掉最多空間、可以從哪邊開始刪或備份、移走檔案呢？

DiskSavvy 就是一個這樣的磁碟空間分析工具，透過檔案、資料夾與全磁碟的掃描與分析，讓我們可以用視覺化的圓餅圖與長條圖… 等方式來快速找出不同檔案或資料夾的佔用空間，讓我們馬上能看出到底是什麼東西卡掉最多儲存空間。

除了一般檔案大小與資料夾大小等分類方式之外，DiskSavvy 還能針對特定檔案格式、檔案屬性、不同使用者、不同群組、不同時間日期… 等方式來篩選，確確實實找出你要的資料。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： DiskSavvy

DiskSavvy 軟體版本： 16.7.24

16.7.24 軟體語言： 英文版

英文版 軟體性質： 免費軟體，另有完整功能專業版

免費軟體，另有完整功能專業版 檔案大小： 10.7 MB

10.7 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： DiskSavvy

DiskSavvy 軟體下載： Download 下載

選取你要分析的資料夾或磁碟機，按下「Analyze」按鈕後即可開始檢測、分析。

分析完成後，視窗中會顯示指定磁碟或資料夾內的全部內容。

我們可按「Charts」按鈕，依照不同屬性來顯示圖表。

不同資料夾佔用磁碟空間的圓餅圖…

也可根據檔案類型來分類顯示…

按「Top Files」按鈕可依照檔案大小來排列….