DiskSavvy 磁碟空間分析工具（檔案、資料夾佔用比例）
當你電腦的硬碟空間快不夠用了，該怎麼知道到底是什麼檔案佔用掉最多空間、可以從哪邊開始刪或備份、移走檔案呢？
DiskSavvy 就是一個這樣的磁碟空間分析工具，透過檔案、資料夾與全磁碟的掃描與分析，讓我們可以用視覺化的圓餅圖與長條圖… 等方式來快速找出不同檔案或資料夾的佔用空間，讓我們馬上能看出到底是什麼東西卡掉最多儲存空間。
除了一般檔案大小與資料夾大小等分類方式之外，DiskSavvy 還能針對特定檔案格式、檔案屬性、不同使用者、不同群組、不同時間日期… 等方式來篩選，確確實實找出你要的資料。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：DiskSavvy
- 軟體版本：16.7.24
- 軟體語言：英文版
- 軟體性質：免費軟體，另有完整功能專業版
- 檔案大小：10.7 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站： DiskSavvy
- 軟體下載：Download 下載
選取你要分析的資料夾或磁碟機，按下「Analyze」按鈕後即可開始檢測、分析。
分析完成後，視窗中會顯示指定磁碟或資料夾內的全部內容。
我們可按「Charts」按鈕，依照不同屬性來顯示圖表。
不同資料夾佔用磁碟空間的圓餅圖…
也可根據檔案類型來分類顯示…
按「Top Files」按鈕可依照檔案大小來排列….