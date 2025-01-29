Notes Lock 用超級密碼鎖起來的手機記事本

Notes Lock 是個全方位的記事軟體，可支援文字記錄、圖片、聲音… 等等，最重要的是他支援三種加密模式，可讓我們透過高等級加密密碼、PIN碼或圖形解鎖… 等方式來鎖住我們紀錄下來的東西，避免被不相關的人亂看、亂動。

Notes Lock 的加密方式獨立於手機鎖定功能之外，就算手機被偷按指紋，也還是要另外輸入密碼才能開啟 Notes Lock。除了一般文字記錄之外，，

打字時還可嵌入照片、錄音並設定提醒通知，自動在你指定時間提醒你做什麼事。另外還有月曆件事模式、待辦事項… 等等功能，是個相當全面、相當實用的記事本軟體。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Notes Lock
  • 軟體版本：1.3.4
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體（有廣告，可付費升級）
  • 檔案大小：28.6 MB
  • 系統支援：iPhone, iPad, Android
  • 官方網站：NewSoftwares
  • 軟體下載：iPhone, iPadAndroid

不過比較遺憾的是免費版的廣告看起來有點煩，如果覺得好用的話可能還是要付費升級一下，用起來才比較舒服。

Notes Lock 支援全符號的複雜密碼、PIN 碼與圖形解鎖等模式，可單純紀錄圖文聲音或 Todo List ..等多種內容。

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每則記事可單獨設定提醒通知。

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另外還有月曆檢視模式…

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最後更新：01-29, 2025 上午 10:21

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kjbrian

Author: 不來恩

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