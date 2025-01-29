Notes Lock 用超級密碼鎖起來的手機記事本
Notes Lock 是個全方位的記事軟體，可支援文字記錄、圖片、聲音… 等等，最重要的是他支援三種加密模式，可讓我們透過高等級加密密碼、PIN碼或圖形解鎖… 等方式來鎖住我們紀錄下來的東西，避免被不相關的人亂看、亂動。
Notes Lock 的加密方式獨立於手機鎖定功能之外，就算手機被偷按指紋，也還是要另外輸入密碼才能開啟 Notes Lock。除了一般文字記錄之外，，
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Notes Lock
- 軟體版本：1.3.4
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體（有廣告，可付費升級）
- 檔案大小：28.6 MB
- 系統支援：iPhone, iPad, Android
- 官方網站：NewSoftwares
- 軟體下載：iPhone, iPad、Android
不過比較遺憾的是免費版的廣告看起來有點煩，如果覺得好用的話可能還是要付費升級一下，用起來才比較舒服。
Notes Lock 支援全符號的複雜密碼、PIN 碼與圖形解鎖等模式，可單純紀錄圖文聲音或 Todo List ..等多種內容。
每則記事可單獨設定提醒通知。
另外還有月曆檢視模式…，