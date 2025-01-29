Notes Lock 用超級密碼鎖起來的手機記事本

Notes Lock 是個全方位的記事軟體，可支援文字記錄、圖片、聲音… 等等，最重要的是他支援三種加密模式，可讓我們透過高等級加密密碼、PIN碼或圖形解鎖… 等方式來鎖住我們紀錄下來的東西，避免被不相關的人亂看、亂動。

Notes Lock 的加密方式獨立於手機鎖定功能之外，就算手機被偷按指紋，也還是要另外輸入密碼才能開啟 Notes Lock。除了一般文字記錄之外，，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Notes Lock

Notes Lock 軟體版本： 1.3.4

1.3.4 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體（有廣告，可付費升級）

免費軟體（有廣告，可付費升級） 檔案大小： 28.6 MB

28.6 MB 系統支援： iPhone, iPad, Android

iPhone, iPad, Android 官方網站： NewSoftwares

NewSoftwares 軟體下載： iPhone, iPad、Android

打字時還可嵌入照片、錄音並設定提醒通知，自動在你指定時間提醒你做什麼事。另外還有月曆件事模式、待辦事項… 等等功能，是個相當全面、相當實用的記事本軟體。

不過比較遺憾的是免費版的廣告看起來有點煩，如果覺得好用的話可能還是要付費升級一下，用起來才比較舒服。

Notes Lock 支援全符號的複雜密碼、PIN 碼與圖形解鎖等模式，可單純紀錄圖文聲音或 Todo List ..等多種內容。

每則記事可單獨設定提醒通知。

另外還有月曆檢視模式…