[時間相冊] 幫舊照片、影片加上時間日期的浮水印（iPhone, Android）

這是一款名為「Timestamp Photo and Video」手機APP，可支援 iPhone 與 Android 等平台的手機，安裝好之後，我們可依照自己的需求選擇手機相簿裡的任何照片或影片，讓程式讀取原本就儲存在照片檔中的時間資訊，然後依照你指定的字型、字體大小、位置、透明度… 等設定，自動在指定位置嵌入該照片或影片的拍攝日期。

算是一個相當簡單易用的小工具，，

如果你偶爾有需要幫照片嵌入日期或時間，比起手動一個一個檢查、輸入來說，有了這個APP就方便、快速很多。

不過唯一遺憾是免費版只能一張圖一張圖個別處理，必須是付費版本才能一次選取多張照片、批次處理。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Timestamp Photo and Video（照片視頻加時間水印）
  • 軟體版本：1.63
  • 軟體語言：繁體中文、英文…
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：16MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：Bian Di
  • 軟體下載：iPhone 版下載Android 版下載

開啟APP、選擇你要加印時間標記的照片。

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按右上角的「添加日期/時間」。

Timestamp00003

另外也可自行設定文字大小、字型、位置與時間日期的呈現方式… 等設定。

Timestamp00005

也可加入其他圖檔或LOGO來當浮水印。

Timestamp00007

最後更新：01-28, 2025 下午 4:35

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kjbrian

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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