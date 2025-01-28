[時間相冊] 幫舊照片、影片加上時間日期的浮水印（iPhone, Android）

這是一款名為「Timestamp Photo and Video」手機APP，可支援 iPhone 與 Android 等平台的手機，安裝好之後，我們可依照自己的需求選擇手機相簿裡的任何照片或影片，讓程式讀取原本就儲存在照片檔中的時間資訊，然後依照你指定的字型、字體大小、位置、透明度… 等設定，自動在指定位置嵌入該照片或影片的拍攝日期。

算是一個相當簡單易用的小工具，，

如果你偶爾有需要幫照片嵌入日期或時間，比起手動一個一個檢查、輸入來說，有了這個APP就方便、快速很多。

不過唯一遺憾是免費版只能一張圖一張圖個別處理，必須是付費版本才能一次選取多張照片、批次處理。

開啟APP、選擇你要加印時間標記的照片。

按右上角的「添加日期/時間」。

另外也可自行設定文字大小、字型、位置與時間日期的呈現方式… 等設定。

也可加入其他圖檔或LOGO來當浮水印。