FastSend 真P2P加密傳檔！不限大小、即時互傳

傳檔案給別人除了用 Email, LINE 或 FB 等社群平台之外，如果你要傳輸的檔案數量比較多、檔案超級大，如果沒有公司或學校的網路伺服器可暫時存放的話，可以試試看 FastSend 這個點對點的檔案傳輸平台。

FastSend 是一個使用網頁瀏覽器以點對點的方式來加密傳送檔案的服務，透過瀏覽器的 WebRTC 協定來讓兩邊的使用者即時互聯、互相傳輸檔案。使用這類服務的好處是，我們不用先將檔案上傳到第三方的伺服器，直接透過 FastSend 來牽線、互聯，，

加強了檔案傳輸的效率與安全性。

使用方法也很簡單，發送檔案的人先到 FastSend 選取檔案、拿到一個「取件碼」，接收檔案的人拿到「取件碼」之後開啟 FastSend 網頁輸入取件碼、進行配對，雙方確認後即可開始傳輸檔案。

在 FastSend 上可傳輸單一檔案或一整個資料夾，檔案大小也沒什麼限制，不過傳檔速度的部分就是看傳送與接收雙方各自的網路速度了。如果你常常需要頻繁傳輸大量檔案、資料夾或大型檔案，FastSend 可以是自架伺服器之外不錯的選擇。