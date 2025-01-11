停用 Chrome 第三方登入的提示（使用 Google.com 登入… 的框框）

在 Google Chrome 瀏覽器中有個小功能，如果網站有支援的話可以自動使用你的 Google 帳號來註冊、登入，你只要按【以「xxx」的身分繼續】的按鈕，就可以快速搞定。

看起來雖然很方便、很美好，不過隨隨便便就註冊、登入一個不是那麼熟悉的網站對自己的個資與帳號安全可能是個風險。很多時候我們可能只是剛好開了連結、看看網站內容而已，並不想註冊也不想登入，但那個要你用 Google 帳號登入的提示卻會一直跳出來。

Federatedidentityapi00001

以下設定可以幫我們停用 Chrome 瀏覽器的「第三方登入」功能，，

避免每次都跳出來吵你。

停用 Google Chrome【第三方登入】的提示

第1步 開啟 Google Chrome 瀏覽器，在網址列貼上：

chrome://settings/content/federatedIdentityApi

或從【隱私和安全性】→【網站設定】→【其他內容設定】裡面去找到【第三方登入】的功能， 封鎖身份識別服務的登入提示。

Federatedidentityapi00002

第2步 選取「封鎖身分識別服務的登入提示」，設定完成後，之後再瀏覽到有提供 Google 帳號登入功能的網站時，就不會一直跳通知了。

Federatedidentityapi00003

最後更新：01-11, 2025 上午 11:07

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
kjbrian

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *