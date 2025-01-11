停用 Chrome 第三方登入的提示（使用 Google.com 登入… 的框框）

在 Google Chrome 瀏覽器中有個小功能，如果網站有支援的話可以自動使用你的 Google 帳號來註冊、登入，你只要按【以「xxx」的身分繼續】的按鈕，就可以快速搞定。

看起來雖然很方便、很美好，不過隨隨便便就註冊、登入一個不是那麼熟悉的網站對自己的個資與帳號安全可能是個風險。很多時候我們可能只是剛好開了連結、看看網站內容而已，並不想註冊也不想登入，但那個要你用 Google 帳號登入的提示卻會一直跳出來。

以下設定可以幫我們停用 Chrome 瀏覽器的「第三方登入」功能，，

停用 Google Chrome【第三方登入】的提示

避免每次都跳出來吵你。

第1步 開啟 Google Chrome 瀏覽器，在網址列貼上：

chrome://settings/content/federatedIdentityApi

或從【隱私和安全性】→【網站設定】→【其他內容設定】裡面去找到【第三方登入】的功能， 封鎖身份識別服務的登入提示。