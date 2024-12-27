AirDroid 跨平台 Android 手機無線傳檔、遠端遙控、拍照傳簡訊打電話

AirDroid 是一個專門為 Android 安卓手機設計的跨平台管理工具，可支援 Windows、macOS、iOS、Android 和 Linux 等系統之間的連線、遠端控制與其他管理功能。除了可以讓你在電腦跟手機間無線傳檔外，還有類似檔案總管的功能讓我們輕鬆瀏覽、整理手機裡的圖片照片與各種資料。

除此之外，還支援遠端螢幕控制，可在你的電腦用鍵盤滑鼠控制你的手機、執行各種軟體或遊戲，還能遠端拍照。更神奇的是，還能在電腦接收手機簡訊，，

直接用鍵盤打字、回覆簡訊。

使用方法就是手機端跟電腦端都要安裝 AirDroid 的軟體，透過兩邊軟體都登入同一個帳號來實現遠端控制與管理…等功能，Android 手機的部分無需 root 即可直接使用。不過免費版僅提供部分功能的試用，如果要更多進階的功能還是要付費。