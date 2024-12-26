什麼是「薅羊毛」、「羊毛黨」？ 薅唸（ㄏㄠ），薅的台語唸（ㄎㄠ）

網路上常常會出現一些中國用語，不過由於我們不住中國也沒有他們過往的生活經驗，常常也不知道某些用語到底什麼意思。

最近看到的一個就是「薅羊毛」或「羊毛黨」，根據維基百科上面的解釋，簡單說大概就是在公共利益中偷“揩油”，用某些手段謀取利益或占人便宜。這詞的背景是：

薅羊毛，又稱「薅社會主義羊毛」，， 出自趙本山、宋丹丹和崔永元的春晚喜劇小品《昨天 今天 明天》。這句話是宋丹丹飾演的白雲阿姨說的，意思是利用集體的小利來滿足自己的私慾。 在小品中，白雲阿姨回憶起那段艱難的歲月，借給生產隊放羊的機會，薅下一隻羊的毛為黑土叔叔織了一件毛衣。她的行為被嘲笑為「挖社會主義牆角，薅社會主義羊毛」。這部作品使「薅社會主義羊毛」在1999年成為流行語。

而【薅】這個字國語唸（ㄏㄠ），拔草、拔東西的意思。

【薅】這個字台語也有，讀音唸（ㄎㄠ, khau），一樣也是拔草的意思，常見用法是【ㄎㄠ 草】、【ㄎㄠ 喙鬚 khau tshuì-tshiu】，字看起來很難，不過其實很常用。

而「薅羊毛」後來很常用在網路電商平台上，很多人為了自己的蠅頭小利而「在網絡消費中極力尋找優惠的方法」、「主動利用技術手段搶占電商等平台發放的、原不屬於自身的優惠等利益」… 等，這群人也被稱作「羊毛黨」。

實際的危害在前一陣子中國電商平台推出「七天內無條件退貨」與「只退款不退貨」等福利買家的措施後，整個大氾濫（在此之前餐飲業已經被虐過一陣子了）。一堆沒道德、沒下限的人，為了湊優惠大量買了某些商品再全部退貨，搞死一堆賣家。真是厲害了你的國…