FoneTool 幫你備份、管理 iPhone 裡的檔案

在一般情況下，如果你有啟用 iCloud 服務或透過 Google 的各種雲端同步功能，其實手機也不太需要另外備份。只不過有時候隨手拍的照片、影片實在太多，佔用太多太多空間的話，偶爾還是把它另外備份、存到電腦硬碟裡多個離線備份版本還是會安心一些。

如果你有備份 iPhone 手機的需求，可以試試看 FoneTool 這個小軟體，主要功能就是幫我們備份跟管理iPhone手機裡的照片影片、聯絡人、音樂檔、簡訊… 等各種內容，，

方便我們在電腦中上傳/下載指定檔案，並快速備份、還原重要資料。

另外，還提供了幾個特別的功能，包含 iOS 系統修復、iOS 資料回復、鈴聲製作、刪除重複照片、HEIC各式轉檔與資料清除… 等，都是相當實用的小工具。