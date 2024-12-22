FoneTool 幫你備份、管理 iPhone 裡的檔案
在一般情況下，如果你有啟用 iCloud 服務或透過 Google 的各種雲端同步功能，其實手機也不太需要另外備份。只不過有時候隨手拍的照片、影片實在太多，佔用太多太多空間的話，偶爾還是把它另外備份、存到電腦硬碟裡多個離線備份版本還是會安心一些。
如果你有備份 iPhone 手機的需求，可以試試看 FoneTool 這個小軟體，主要功能就是幫我們備份跟管理iPhone手機裡的照片影片、聯絡人、音樂檔、簡訊… 等各種內容，，
另外，還提供了幾個特別的功能，包含 iOS 系統修復、iOS 資料回復、鈴聲製作、刪除重複照片、HEIC各式轉檔與資料清除… 等，都是相當實用的小工具。
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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱： FoneTool
- 軟體版本：2.9.3.0
- 軟體語言：繁體中文、簡體、英文… 等多國語言
- 軟體性質：免費試用版（完整功能需付費）
- 檔案大小：1.85MB
- 系統支援：Windows
- 官方網站：https://www.fonetool.com/
- 軟體下載：Download 下載