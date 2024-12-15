Revo Registry Cleaner 登錄檔清理、系統調校工具

當你的電腦用了很久、裝過很多軟體之後，很多曾經寫入系統登錄檔的紀錄可能都還是會在。這時候就需要類似 Revo Registry Cleaner 這樣的登錄檔清理工具來掃描、清除存在登錄檔的垃圾。

Revo Registry Cleaner 提供安全掃描、中度掃描、進階掃描與自訂掃描，也提供最簡單的快速清理功能，可讓使用者依照自己的使用目的來清除可能存在於系統的登錄檔無用紀錄。

除此之外還提供了「註冊表調整器」的功能，讓我們可針對 Windows 外觀、檔案總管、桌面設定、系統安全與穩定及其他系統設定與細節做調整，幾乎各種常見的 Windows 功能微調都能在這邊找到，按一按就可以搞定，，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Revo Registry Cleaner

Revo Registry Cleaner 軟體版本： 1.1.4

1.1.4 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體（進階功能需付費）

免費軟體（進階功能需付費） 檔案大小： 93.1 MB

93.1 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： REVO

REVO 軟體下載： Download 下載

相當方便。