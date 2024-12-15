Revo Registry Cleaner 登錄檔清理、系統調校工具

當你的電腦用了很久、裝過很多軟體之後，很多曾經寫入系統登錄檔的紀錄可能都還是會在。這時候就需要類似 Revo Registry Cleaner 這樣的登錄檔清理工具來掃描、清除存在登錄檔的垃圾。

Revo Registry Cleaner 提供安全掃描、中度掃描、進階掃描與自訂掃描，也提供最簡單的快速清理功能，可讓使用者依照自己的使用目的來清除可能存在於系統的登錄檔無用紀錄。

除此之外還提供了「註冊表調整器」的功能，讓我們可針對 Windows 外觀、檔案總管、桌面設定、系統安全與穩定及其他系統設定與細節做調整，幾乎各種常見的 Windows 功能微調都能在這邊找到，按一按就可以搞定，，

相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Revo Registry Cleaner
  • 軟體版本：1.1.4
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（進階功能需付費）
  • 檔案大小：93.1 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：REVO
  • 軟體下載：Download 下載
Revo Registry Cleaner 01
Revo Registry Cleaner 02
Revo Registry Cleaner 03
Revo Registry Cleaner 04

最後更新：12-15, 2024 下午 12:10

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
kjbrian

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *