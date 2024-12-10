AI 也能作詞作曲，幫你寫歌幫你唱！（SUNO）

腦袋有點想法、但沒有什麼音樂細胞或演奏樂器的才能，可是卻想要自己寫歌，那該怎麼辦呢？

嗯，現在 A I 很厲害，什麼都推給 AI 就好了…

SUNO 這個網站就是一個自動產生樂曲、自動寫歌的線上服務，我們只要輸入文字就好，不管是中文、英文，，

按下「Create」按鈕之後，馬上就把你的文字編寫出一首有模有樣的歌曲，不但有伴奏還幫你演唱，整個就像有個樂團跟主唱在幫你發表歌曲一樣，按一按就出來了。

實作範例：https://youtu.be/DmAVkJ8I83k

多肉動物 在愛的沙漠，我獨自的活

沒有太多水分讓我快樂無憂

但我的空間很多，擅長儲存你的笑容

你每個可愛表情，都變成我繼續活下去的理由

我就是你陽臺的多肉，隨時歡迎澆灌你的笑容

雖不能開出美麗的花朵，

我每個細胞都能裝滿你的悲喜擔憂 我就是你窗邊的多肉，隨時歡迎澆灌你的溫柔

雖不能開出美麗的花朵，

我每個氣孔都呼吸著你的點滴生活

這就是我最愛的生活~ 這就是我最愛的生活~

輸入文字後，一般會產生2個不同版本、不同風格的歌曲，有的長有的短，有男有女，依照不同形式的歌詞會產生不太一樣的曲風與形式，相當有趣。

不過為了歌曲的進行，SUNO 有時會自動幫你增減歌詞，有時候還會仿作出一整段原本沒有的歌詞（雖然有些地方真的怪怪的），當然你也可以自定義一些細節，相當好玩。