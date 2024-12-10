AI 也能作詞作曲，幫你寫歌幫你唱！（SUNO）
腦袋有點想法、但沒有什麼音樂細胞或演奏樂器的才能，可是卻想要自己寫歌，那該怎麼辦呢？
嗯，現在 A I 很厲害，什麼都推給 AI 就好了…
SUNO 這個網站就是一個自動產生樂曲、自動寫歌的線上服務，我們只要輸入文字就好，不管是中文、英文，，
- 網站名稱：SUNO
- 網站網址：https://suno.com/
實作範例：https://youtu.be/DmAVkJ8I83k
多肉動物
在愛的沙漠，我獨自的活
沒有太多水分讓我快樂無憂
但我的空間很多，擅長儲存你的笑容
你每個可愛表情，都變成我繼續活下去的理由
我就是你陽臺的多肉，隨時歡迎澆灌你的笑容
雖不能開出美麗的花朵，
我每個細胞都能裝滿你的悲喜擔憂
我就是你窗邊的多肉，隨時歡迎澆灌你的溫柔
雖不能開出美麗的花朵，
我每個氣孔都呼吸著你的點滴生活
這就是我最愛的生活~ 這就是我最愛的生活~
輸入文字後，一般會產生2個不同版本、不同風格的歌曲，有的長有的短，有男有女，依照不同形式的歌詞會產生不太一樣的曲風與形式，相當有趣。
不過為了歌曲的進行，SUNO 有時會自動幫你增減歌詞，有時候還會仿作出一整段原本沒有的歌詞（雖然有些地方真的怪怪的），當然你也可以自定義一些細節，相當好玩。，