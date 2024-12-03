Tesla 2024大升級：支援Apple Watch、SiriusXM 衛星廣播、哨兵通知與影片手機存檔、Model 3 自動換檔

特斯拉即將在2024年底推出 2024 Tesla Holiday Update，升級、新增的功能相當多…。其中最讓人期待的就是 Apple Watch 的支援、哨兵警示事件的手機通知、手機瀏覽行車記錄器影片並可直接存檔、煥新版 Model 3 路邊停車與迴轉時的自動切換排檔…等功能。

Tesla App on Apple Watch，你的手錶也可以當特斯拉的車鑰匙、控制你的車車了。除了查看目前電量，還可控制空調或打開前後行李箱門..等等。

哨兵模式下，原本手機APP就能查看現場的即時監控畫面，更新後還提供「Jump to Event」按鈕以及儲存監控事件的30秒錄影畫面。以後不用再插拔隨身碟，直接手機無線遠端存檔就可以。當然，，

行車記錄器的畫面也可以直接用手機瀏覽跟存檔，不過這個還是等他推出後看看才知道弄得好不好用。

煥新版 Model 3（沒有排檔桿、用螢幕換檔的那個車型）即將提供自動換檔功能，在路邊停車或迴轉…等情境下，可自動偵測、切換前進或後退等檔位，相當方便。

即將為 Model 3, Y 跟 CyberTruck 提供 SiriusXM 衛星廣播服務，不過應該是要付費之類的？

可自訂到達目的地時的電量等級，開到一半預估可能達不到你要續航電量的話車機會安排充電行程。

導航時，可即時搜尋沿途的店家或景點，譬如說想喝星巴克或去7-11尿尿之類的… 方便快速查看可在哪個點稍作停留。我倒是希望台灣的圖資更新頻率要高一點，然後不要再三不五時就帶人走小路了。

提供目的地的衛星雲圖與天氣預報…

倒車時提供後方車流警示，如果倒車時候有車輛或行人靠近，會用類似盲點偵測的那個紅色漸層圖案來提醒駕駛。

其他還有一些 Cybertruck 的更新、改進跟雪橇模式、心靈（虛擬）貼膜換皮功能… Cybertruck 暫時跟台灣沒什麼關係，目前只能看靜態展示車而已。

其他就是一堆改進跟小更新，其中一個更新是終於可以在螢幕上控制副駕的座椅了…. 不然沒坐人的時候手沒那麼長不下車的話不知道要怎麼弄。