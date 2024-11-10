【iPhone】將多張照片轉成PDF，用密碼鎖起來！

有些時候當你需要上傳某些內容卻只支援 PDF 格式，或者你想把一堆圖檔整合成一個方便閱讀的PDF檔，可以試試看用 iPhone 內建的 PDF 檔製作功能來弄，我們不需要再上傳到電腦去做處理，也不用另外開網頁把你的資料傳給第三方去轉檔，直接在自己的 iPhone 手機按一按，就能快速合併多個圖檔變成 PDF 格式的文件。

另外，，

在 iPhone 將照片轉檔成PDF的方法

如果你不希望 PDF 檔的傳輸過程中被人攔截或盜拷，也可用以下方法將 PDF 檔加上密碼保護，只要密碼夠複雜，幾乎很難被破解或窺探，如果要傳輸或儲存的內容有點機密性或隱私考量，直接加上密碼就對了。

第1步 在 iPhone 相簿中選取你要做成 PDF 檔的照片，點左下角的的分享按鈕，再點「儲存到檔案」。

第2步 找到你要存放的資料夾後，點「儲存」，我們可以在 iPhone 的【檔案】APP中看到你複製過來的圖片。

第3步 開啟【檔案】APP，找到你要轉成 PDF 檔的圖片，全部選取後點右下角的選單按鈕、再按「製作 PDF」。此時會自動將全部圖檔合併成一個PDF檔。

第4步 開啟 PDF 檔後，我們可以看到原先的圖片內容，此時點一下上方的選單，再按「鎖定 PDF」，再輸入你要的密碼，即可將PDF檔加密保護。