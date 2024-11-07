【iPhone】把人像、物品剪成小貼紙，貼在任何照片上～

拍了一堆照片後，如何把沒來的人給「P」上去？或者你覺得小朋友的某個動作很有趣或某個小動物很可愛，希望能把他給貼到其他照片上，該怎麼做呢？

其實 iPhone 內建的「照片」功能（也就是我們拍照完、看相片的那個相簿）就已經提供了簡易「P圖」功能，也就是能把相片中的某個主題物件單獨剪下來、貼上到其他相片中，看起來就像是一張小小的貼紙，能幫我們快速合成照片。

只要設定過一遍之後就能重複使用，，

使用 iPhone 相簿的「貼紙」功能

想貼哪就貼哪，相當好玩。

第1步 在 iPhone 或 iPad 裡開啟系統內建的【照片】APP，找到你要做成貼紙的人或物的照片，用手指在人物上按著不放1秒鐘，即可選取照片中的主要物體，請再點一下選單中的「加入貼圖」功能。

第2步 將物體加入貼圖後，我們可以按住該物件不放、出現選單後點「加入效果」，即可幫貼紙弄些簡單的視覺特效。

第3步 日後要在其他照片貼上你的小貼紙時，可以點編輯相片、 畫筆圖示，然後按右下角的「+」並選擇「加入貼圖」。接著再點一下你要貼上的貼紙即可。