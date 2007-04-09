這篇文章跟電腦沒啥相關，只是剛好前幾天收到Email轉寄的文章，我看大概會有很多人想一探究竟吧，就先轉貼一下。不過，這麼一貼，本站就快要有點變18禁了…

12星座男女床上欲仙欲死秘籍

白天一個個神氣十足的星座們，到了夜晚和親密愛人在床上的表現，你可曾知道？

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白羊男～做愛像在Touch Down！

“衝 啊！”一向是火象星座的座右銘，在床上的時候，常常自詡爲“戰士”的白羊男更是讓這塊招牌金光閃閃！在白羊男的心裏他總是以爲，男人的氣 魄、男人的勇猛，就能征服全世界！加上他的自尊跟性欲都很強，卻又非常孩子氣，所以當他想要，而你竟然拒絕他的時候，他會覺得非常的掃興，感到尊嚴落地， 甚至還會跟你鬧脾氣。

性欲超級旺盛的白羊男，烈火般的熱情也是強強滾，情人若要勾引他實在很容易，不需花太多精神，就能讓他上勾，面對著牡羊男，對方只要眼光放電，幾個暗示的撩人動作，甚至不用說話，就可以輕易讓衝動的白羊男“想到那裏去”。

他就像是個超級運動員，擁有過人的體力，想要的時候就馬上要，耐不住性子的他，常常因此不顧對方的感受，喜歡用激烈的方式做愛，甚至覺得調情的行爲很煩 瑣，因此上了床的他，簡直就是上性愛戰場，舉手投足都是激烈的要命！有可能讓女生覺得有霸王硬上弓的感覺，太粗魯了，缺乏溫柔的情調。

爲了女方跟白羊男的性生活著想，最好主戲由他主導，而後再換女生增加後半段的情調，他的自尊很強，對自己很有自信，因此也記得要對他適時的贊 美，否則一旦他變成泄了氣的皮球，或者沒有自信的小羊，鬧起彆扭就麻煩了。不過要注意！千萬不能完全地配合他所有要求哦，否則，牡羊座男人一旦上了床，只 會拼了命、直直向前沖，傻傻地認爲夠勇、夠猛，就能征服女生，完全將情趣這回事抛到九霄雲外啦！

◎綿羊變身指數：100！ ◎十二星座男中，最強扭腰力！(非常適合將女性瞬間撲倒！)

白羊女～小綿羊變大野狼！

白羊女舉著獨立新女性的標幟，日常生活裏，她自信、果斷、乾脆！在床上，她性愛的表演更是狂烈大膽，熱情奔放，表現出無與倫比的浪蕩！讓情人在縱情的夜裏宛如聽命的奴僕，一舉一動只要跟著她的節奏進行，就能享受一場心神蕩漾欲仙欲死的性愛。

她們很少會像小女人般，在床頭跟你細語纏綿，也絕對不會僞裝成欲拒還迎，半推半就的小綿羊，因此在跟她們做愛的時候，可千萬別以爲你的男子氣概 可以完全征服她，一向直來直往的白羊女，最愛的就是主導整個性愛過程，火向星座明快果斷的特性，即使在床上也一覽無遺，如果在性虐待的遊戲中，她絕對會要 扮演女皇。

在性愛的戰場中，白羊女是個沒 耐性 的女將軍，揮兵作戰的時候充滿自信、明朗，主見，而不善於等候。當你四處遊移的手觸礁的時候，她馬上會在顫抖 的呻吟中，命令你要撫摸正確的位置。如果你在做的時候拖拖拉拉，對於沒什麽耐心的牡羊女可是大忌，到底要？還是不要？乾脆反客爲主，把你給撲倒了！論談性 說愛，她可是比男人更乾脆清楚啊！

她覺得 想叫床的時候，也不會困於傳統，諄諄告知小女人必要的溫柔形象而生戒慎恐懼之心，這些告誡對於她來說可一點都不重要！她才不管隔音設備的 效果好不好，隔壁房間的人怎麽想呢！別小看這只平日溫馴的小綿羊，她叫床的聲音，柔媚的餘韻加上激情主旋律交錯共譜，在激情夜裏，此起彼落的聲音絕對保證 讓你心搖意動，綿延不休千萬裏。

◎母狼變身指數：90 ◎最動人部位：一顆豪爽的心。

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金牛男～床上的浪漫鬥牛

受夠了金牛座緩慢溫和的個性嗎？土象星座的金牛座，表面上的個性的確可能顯現出凡事慢慢來的樣子，不過對於做愛這件事可就不是如此了。對於相處的異 性，受金星照耀的金牛男可是熱情又浪漫的咧！對男歡女愛的這件事，金牛男更是表現出高度的熱衷，抱持一種對於肉體接觸的喜愛與耽溺。和他交往的女子可能需 要常常催促金牛男作任何事情要迅速，但是到了做愛這件事，金牛男就會表現他無窮無盡的精力與主動，不論是在次數或是品質上，金牛男會毫不保留的全力以赴， 希望達到性事上的高潮與歡愉，而且，不只一次。

與金牛男交往中的女子肯定發現，金牛男做愛不需休息。是的，金牛男展現了“刻苦耐勞”的顯性性格，但是他並不會把做愛這件事當作一個辛苦的工作，而是 認真且投入的享受其中。不管從哪打聽來的**姿勢，或是說在耳邊令人興奮刺激的話，金牛男錶現出他對做愛的高度專業與認真的追求，完全不覺得臉紅害羞。

金牛男對性事如此的認真，甚至表現出上癮的狀況，可是並不表示他是個到處播種的花心男。雖然金牛男非常願意嘗試各種姿勢與花樣，可是做愛的地點與對象卻 讓他相當在意。金牛男固執的性格，事實上對於做愛的場所跟地點有他的堅持，甚至到了有偏執狂的地步，想要偶爾換換地點、換換環境的要求可能讓他感到不適 應，這就有可能影響到他的做愛表現了。另外，與金牛男交往的女子大概可以放心，金牛男的所有心思跟精神都會放在你身上，除了感情上的專一之外，金牛男更需 要一個在做愛方面同樣熱情的女子，只要是能夠配合金牛男接近上癮的需求，金牛男一定會被緊緊綁住。

◎最佳詮釋體位：老牛拖車

◎與金牛男陷入做愛瘋狂小訣竅：陪他一起慢慢來。

金牛女～慢火烹調燉好湯

給人端莊形象的金牛座女人，在知書達禮的外表下，做愛表現其實是屬於典型的保守悶騷派，她非常需要長時間的調情，浪漫的氣氛對她來說，是引燃慾火的重要關鍵。

保守、壓抑且理性的她，無法在衝動之下與人發生關係，如果你太過躁進，她可能瞬間馬上冷感。雖然大部分的金牛女都擁有很高的情慾需求，配合度也很高， 但如果你讓金牛女沒有安全感，覺得你是為性而性，她牛脾氣一來，你也可能會遇到桀驁不馴、馬上下床的金牛女！如果你不想在慾火焚身的時候被澆一盆冰水，建 議男生最好有耐心一點，慢慢地給予她溫柔的愛撫調情。

她的性交持久力相當之好，但對於“咻”一下就結束的**一點興趣都沒有，多數金牛女的性慾指數都很高，但卻很害羞，不習于主動，並且是做愛合一的忠實信仰者，所以她的性伴侶不是男友就是前男友，因此，“你是她深愛的人”是非常重要的上床條件。

金牛女和最愛的人在一起的時候，渴望分秒都是溫存，對於肌膚的接觸比其他星座都來得敏感，擁有非常高的做愛潛能，從內斂到狂放，是個深度的探索過程， 讓她有被重視的感覺，溫柔浪漫就是唯一要旨，激情之後，千萬要記得輕憐細愛你的金牛女，除此之外，只要有耐心，萬事皆可達！不管你做什麼要求都可以，金牛 女都會全力配合，絕對可以讓你感受到無可比擬、回味無窮的做愛新視野。

◎牛肉麵精燉高湯指數：再來一“晚”！

◎最佳迎合金牛女絕招：溫文有禮地埋“頭”苦幹。

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雙子男：行動藝術的性愛指揮家

每一個地點都可以是高潮的引爆點，這絕對是雙子男秉持的性愛最高原則。擺脫不了風象星座善變聰明特徵的雙子男，欲望之強、觀察力之敏銳衆所皆 知，當你還在黑摸摸沈浸于劉德華與關之琳的哀怨苦情電影情節中，準備拿起衛生紙將滿臉感動的淚水擦拭乾淨的同時，雙子男已經甜蜜深情的將你的手緩緩牽起， 溫柔而輕巧的把你的手塞入他火熱而雜亂的褲襠裏頭，雙子男發燙的小頭就在你手中親切的搖擺，打起招呼來了，你又驚又喜，緊接著上演的，是你未曾想過的狂野 緊密，也因此造就了你倆瘋狂的行動性愛，呼呼喘息，雙子男微笑的貼近你輕聲說著：“別擔心，我都觀察過了，沒問題”。此時你無法辯駁，僅能閉起薄唇小嘴， 享受那刺激的波波高潮。

你可以說雙子男是活動式性愛超男子，還沒結束此波的高潮浪語，又讓你開始期待下一檔性愛刺激的引爆，因此，不論是偷情地點不斷翻新交替，還是無 法捉摸的性愛招式，品嘗過雙子男的變化多端的交媾菜色後，你必須承認性愛毒瘤已經在你全身蔓延開來，害你無時無刻不斷在腦海中翻雲覆雨。

雙子男最令人受不了的並不是地點與招式的更新，而是在愛的進行曲演奏時，他還能滔滔不絕的演說，他可以貼近你的耳邊拷問你爲何這樣滿足，也可以 讓你在神魂顛倒的同時，輕聲細語的告訴你，他會如何征服你、享受你、觀賞你。而你，卻只能雙腿搖晃、不斷從呻吟中贊同這位性愛指揮家的行動節奏。

◎猛然一拔高潮指數：95% ◎最佳體位：蛙人操戰鬥狀態

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雙子女：玩火－不如玩我

如果你自認是性愛戰神，那一定是尚未與雙子女交手過！！！夾帶著迅速變化的高超特質，雙子女的確是一個難纏的性愛物件，她可以瞬間讓你渾身最不乖的小寶貝 如火焰般的抖動、跳耀；也可能熱情瞬間熄滅，遠遠的頻笑觀看著你，讓你有如一人在南極中獨自玩著雪橇般的，尷尬卻又不願放手。

別輕忽了你正在跟一位性愛女皇交手，即使雙子女並非獅子女，無須全盤的掌控欲念，但是你可別以爲這樣就能輕鬆征戰，雙子女運用其極高的表演欲 望，企圖在每一次性愛交戰中取得令人注目的地位，於是你只能乖乖交出主導權，安然的全面投降，情欲挑鬥而刺激不斷的敗戰饗宴悄悄上演。

不是不在乎道德，而是性愛體驗的歡娛造就了雙子女的一大罩門。這一點的確讓狩獵中的男人們蠢蠢欲動，如果你想在辦公室尋歡作樂，雙子女上司的確 是你不可放過的偷情對手，也許是會議結束後，雙子女上司會嚴肅的叫你留下，溫柔的把你的雙手放置她翹挺而渾圓的雙峰，斜歪的眼鏡、香汗淋漓的肌膚、散亂的 會議記錄、交戰後的體味彌漫於會議室內，這一場會議對你來說－－神聖甜美。

雙子女對於性愛技巧要求並不過份，但是，在她心中，依然有一張可以論定你是否還有下回參賽權的門票，畢竟，雙子女絕非等閒之輩，交戰對手多不勝數，當你還在埋頭苦幹，以苦行僧模式緩緩前進時，也許雙子女心中早已排好下一位參賽者名單(雖然她還在哀哀呻吟中)。

◎勾魂指數：85～90％ ◎征服女皇招數：乖巧又貪婪的服侍。

水瓶男：性愛的大實踐家

水瓶最大的本質，是探索新知。反映在水瓶男對性愛的態度上的，一向保持著動口不動手的態度。水瓶男嚷著自己是個性能力強悍、靈活豐富多變化的男性，但事實上，水瓶男最強的部分，就是他那張能把黑的說成白、起死回生的嘴。

天馬行空的創造力，使得水瓶座男生對於性愛活動是極端的致力於實踐自己心中的想法— 當然不只是正常的。 一般來說，與上了歲數或者性愛頻繁的水瓶 座男性談及做愛做的事，水瓶座口中每每會出現驚天動地的情節，但令人絕對噴飯的是，或許他說他跟他女人在火車站地下停車場相互口交，又或者曾經嫌棄車床的 狹窄，而乾脆在汽車的後車箱頂上享受著自己女人遭捆綁的肉體，那一切的一切，極可能不一定都是他真實經歷過的活春宮。水瓶座在一般人眼中，總是精神上的愛 戀大於肉體上的，事實上，性愛的這個層次，水瓶是較爲入世的。他們相當敢說，亦不忌諱談到這方面的任何經驗，以及提出自己的問題。不少人認爲水瓶是怪人， 因爲他們常將各式各樣的怪問題挂在嘴上，當中最爲一般人感覺尷尬、甚至是敬畏的，就是當這些色膽包天的水瓶男又大剌剌地提起他們的性愛經。

水瓶男常難克制自己的“博 愛”傾向，性這件事情上亦然。如果將水瓶男放入一堆女性當中，或許在他腦海 中，已經刻畫出相當多勾引身旁女性的場景， 少不了的，還有在床上實戰所能發生的一切。不過，也不能說水瓶男是種馬這類型的人，只能說，在他們詭異的腦袋中，還是會評估勾引的適當與否、對方的類型、 以及自己是否能夠勝任這樣的問題。並不是有洞一百分，各個都要上。水瓶男在留住思考能力不至喪失清明的大前提下，他們是有限度的。在誇誇其談的外表下，水 瓶男還算是有自製能力的。

水瓶座千變萬化的性愛思想，並不只是針對自己的快感，反 而是 相對的希望能夠開發出對方在某種情境下對於性事的享受與高潮。他希望你喜歡，期待聽 到你因爲他用盡心思營造出來的情境口中吐出的鶯燕婉轉，渴望感覺到你高潮下顫抖的肉體。說真的，他太瞭解身爲男人的自己快感只有數十秒甚至十數秒，而你卻 是可以多重高潮的女人。水瓶座的男人，他想像，他實驗，他也期待你高潮的結果。或許有時會玩的太過火，但請別忌諱跟水瓶座的男人抱怨。他並不會就此性趣盡 失，畢竟這一套不行，腦筋運轉飛快的水瓶座，總還有另外很多套，甚至，子彈用光以後，口手並用也要讓你滿意。你開心，他會更得意。

◎動口不動手指數：70％。 ◎戰力最強部位：口部。

水瓶女：床上的冷靜冥想家

冰雪聰明是一般人對水瓶女的印象，這個調子冷、反應快、很少吃虧的族群，在床上的疏離飄忽程度，也堪稱12星座裏面第1名。

水瓶座是個冷靜、崇尚腦部活動的一群，大多時候，她們不喜歡一聲不吭就悶頭做事，非得把事情講個透不可；再者，繼承了風向星座多善變的性格，水 瓶女很難有耐心對某件事情持續長期的興趣，或者是全神投入，因爲她們的神志幾乎永遠保持清醒，少有被沖昏頭、迷得樂滋滋、暈陶陶的時候。多半時候她們一心 多用，而且對事物的新鮮要求高過一切。我們可以用水瓶女的“水瓶”這個意象來做個比喻：水瓶裏的水，不足以翻江倒 海、興風作浪，但是肯定會讓你不理性的熱火(欲火？)，“擦”一下，莫名其妙就給澆熄。當你趴在她身上，自以爲勇猛地奮力衝刺的時候，她們如果因爲愛你、 不忍傷害你而還留在你懷裏勉力配合的話， 思緒鐵定神遊太虛，不是在想年終股價季線，就是擔心火星上的水不足以産生生物。

是的，誠如上述，水瓶女的性愛指數並不高，她們的確是最難沈溺於感官性欲當中的一群，大多數時間也都是替自己的利益著想計算，如果你執意爲之， 她們是有可能給你個“冬 天飲冰水”、25歲就嘗到65歲的悲傷滋味的。想和你的水瓶女來場皆大歡喜的性愛饗宴，非得事前認真溝通不可，把你的意圖、想獲得 的、以及她會得到或者失去的，還有可能的風險，通通攤開來，仔細地討論一遍，讓水瓶女瞭解，做愛除了享樂、繁殖外，還有重要的情感溝通意義，並不是沒完沒 了的動物性活塞運動。然後，在正式上陣的時候，不妨來個意外的小花招(但千萬不要是她不能接受的皮鞭、蠟燭)讓喜愛驚喜的水瓶女，開始感覺性愛是場男女間 有趣的鬥智遊戲！

◎床上游魂指數：90 ◎最強戰鬥部位：腦部。

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雙魚男～上床一條魚，下床另一條魚

天生感性、看起來也浪漫的雙魚男，腦子裏面永遠都在上演春花秋月的浪漫愛情面，當然，這些劇情最後都會發展到愛情動作層面。跟處女男不同的是， 雙魚男腦海中的不是他的幻想，而是他認爲事情本就該如此發展！所以，假如你的雙魚男笨拙地(但是聽得出他已經盡力了)，用他緊張並帶有喘息的聲音，自以爲 在你耳畔“呢喃”的話，千萬不要笑出來，更別指正他，應該跟他一起融入劇情，那可是他認爲最好的調情策略呢！

一般人通常把雙魚座男生在性愛上的表現定義成“縱 欲”的、“分不清愛與性”的、“溫柔浪漫”的等等，其 實不然，上述這些只是雙魚男個性的一部分 而已！身爲變動星座，如同雙子、射手、處女等星座，雙魚座內心也隨時有兩種不同的傾向，輪流等著迸發出來，其實，海神守護下的雙魚座，顧名思義，有兩條截 然不同的魚，分別地在表示不同階段雙魚男的不同性格，所以，你的雙魚男既然有溫柔浪漫的愛撫、細心氣氛的經營，卻也可能會突然就繳械投降然後穿起褲子去洗 澡；明明花了他極大的耐心對你百般勸誘，說盡了好話，按倒你的那一刻卻又變得狂野粗魯凶巴巴。不要覺得訝異，這的確都是同一個雙魚男，他自己可能也同樣感 到無辜，畢竟，他自己也不曉得現在是哪條魚在主宰著他啊！

雙魚男其實充滿相當多的變數：他不一定是天生的調情聖手，也並不是個個都有一夜七次的超強耐久戰鬥力，不過有一點可以肯定的是，你的雙魚男最在乎的是你對他表現的肯定，床上幾句輕輕的讚美，絕對會讓他信心十足、品質提升。

◎Turn on關鍵語：“哦～你、你好棒！”(讚歎語氣＋陶醉表情)→雙魚男燃燒指數120！

雙魚女～身段柔軟的性玩伴

“白 天的貴婦，晚上的蕩婦”，如果你要這樣形容雙魚女子，那就太低估她在情欲這方面的天份了。敏感纖細 的本質，使她能輕易地掌握床笫間應該扮演 的角色。她是被虐的，能滿足伴侶各式各樣的需要，她在做愛時依舊發揮大慈善家悲天憫人的精神，全心全意地滿足眼前這個欲火焚身的可憐小動物．在激情過後， 她可能懊悔自己太過開放，氣自己爲伴侶犧牲太多，這種罪惡感其實是出自與生俱來的矛盾，她分不清自己究竟是解放衆生情欲的女神，還是貪婪肉體享樂的妖女。

雙魚女子在欲海中翻騰換氣，沈醉于波濤般的規律撞擊，只爲尋覓一次最完美的結合。天生浪漫，再加上永遠可以犧牲自己來體貼別人，使得雙魚女成爲十二星座皆適合的伴侶物件。

她的感受力強大，一個眼神，一句話語，或是不經意的觸碰都可能挑動雙魚女子的性感神經，即使一個輕歎也能讓她想入非非．她的想像力如大海般變化 萬千，一個平日正襟危坐，清純可人的雙魚女子，也許會在臨睡前觀賞色情電影尋找幻想素材，在腦海中呈現一幕幕腥膻火辣的性愛場景，關於這一切她是羞於啓齒 的，你很少聽見雙魚女子公開地談論性事，但她絕對樂意以實際行動完成一場又一場的演出，在那激情的當下，她究竟是認真地與現實的伴侶做愛？或者只是想扮演 好幻想中的A片女主角而已？沒人分得清，包括她自己。

◎性愛配合度：99％！◎最佳情欲引燃點：腰部。

天秤男：金玉其外，其內是一場賭注

想和溫文帥氣的天秤男共赴雲雨，肯定是一場賭注。天秤男擁有許多爲人所稱道的長處，例如：性格平易、喜愛和諧、追求公正等，尤其，這一星座的男女，男的斯 文俊俏，女的端莊淑麗，所有的星座書都指稱，天秤男可是“天生的戀愛高手”，看起來，天下的好處都給秤座占盡了。那麽，當你的秤男溫柔地對你燃 起愛欲之火，想必是場精雕細琢、慢火細燉的精采好戲？

Yes and no，

其實不儘然。承襲了風向星座飄忽不易堅持的傳統，躺在你身邊的秤男，可能也有著這遺憾的基因——不持久。不一定是續航力不夠，而是這看似 溫吞的秤男，需要不同、多樣的刺激。火星落在天秤座的男人，以溫吞體貼著稱，雖不一定5分鐘草草了事，但是也從來沒聽說以“狂野”、“爆發力”著稱的。不 過你儘管放心，他們絕不會忽略你的感受而埋頭苦“幹”的。

雖然在性愛傾向中，眼看就快要淪爲“中 看不中用”一族，還好秤男當中還有像天王劉德華這樣兢兢業業、孜孜不倦努力的榜樣，也有參與偉大感情風 波、毅力超卓、堅忍不拔的許紹洋存在，證明了金玉其外的柔情帥樣背後，也許也有後天努力養成的不敗金身。只是，當你的天秤男逐漸的以自身的體溫溶化他外在 的柔和糖衣的時候，你怎麽知道那接下來的，會是吃了威而剛或者只是讓人想睡覺的感冒藥？

◎溫文有禮性愛互動指數：90％ ◎一擊必殺技：電死人不償命的眼神。

天秤女：氣氛，還是氣氛

很少有天秤女不優雅的，無論你說那是假扮的也好，是發自內心的教養也罷，維納斯女神的子民總是以你無法抵抗的和諧美出現在你面前，而且，就算你 把她扒光，兩人裸裎相對，她還是美得像尊端詳凝重的白玉女神雕像，結果你低頭看看自己肚子的肥油和過粗的毛孔，頓時窘得不知如何是好。是的，很少天秤女不 優雅的，問題是，要怎麽點燃精致女神體內的熾熱情欲？

是氣氛。

美好浪漫並且安全舒適的氣氛是瓦解優雅雕像天秤女冰霜外表的不二王道，女神需要充裕的時間，從容高雅地卸除她嚴若冰霜的外在防範(要 說那是《大 和拜金女》裏面松島菜菜子詮釋的“裝出來的優雅演技”也行)，之所以不斷強調“優雅”，是因爲這個戀愛高手星座子民，需要有如伸展台一般寬裕的時間與空間 來曲盡她們的姣好美妙，並且，從容地猶豫。所以天秤女版本的性愛字典裏，絕沒有臨時湊合的路邊攤車震，也不存在天雷勾動地火的一觸即發——因爲，她們不可 能讓你狂野地扯開那件高貴的細紋斜織無袖高領羊毛衫，因爲那是她猶豫甚久、天人交戰長達數小時才買下的，不好好妥善折疊放好，她無論如何是怎麽樣都不能放 心的，更不要提在野外“苟合”，蚊子會叮上保養甚久的修長美腿，而汽車旅館也許有盜錄的針孔攝影鏡頭！要是你能按捺下性子，細心妥善地爲她準備好這一切， 你的性感女神，才會走出細膩精致的瓷器雕像裏，和你共同跌入無止盡的甜蜜深淵。

◎表裏不一猶豫不決指數：75％ ◎溶化天秤女必勝絕招：明顯可見的大床與寬大的衣櫥。