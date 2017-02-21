2017/2/21 更新：軟體版本更新為 v1.0.28 最新版。

Fre:AC 這名字是「FREe Audio Converter」的縮寫，這軟體的主要功能就是把一般格式的音樂檔轉檔成其他格式的音樂檔，可支援的格式包含： MP3, MP4/M4A, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, AAC, WAV 與 Bonk 等。

除此之外還提供了音樂 CD 擷取功能，可以把整張 CD 中的音樂或錄音轉成常見的 MP3 或 WMA 等格式，並可支援 CDDB 與 freedb 線上光碟資料庫，讓我們在擷取音軌的內容時，可自動連上網搜尋、下載正確的唱片名稱、音軌資訊或各種訊息。

fre:ac 軟體內建 37 種不同語言介面，安裝時可選擇英文，安裝好軟體、啟動之後會自動切換成繁體中文介面。而檔案名稱與 tag 的部份則可支援 unicode 多國語系，內建的多核心編碼引擎亦可在 PC 上加快轉檔速度。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Fre:AC

Fre:AC 軟體版本： 1.0.28

1.0.28 軟體語言： 繁體中文、簡體、英文..等多國語言介面

繁體中文、簡體、英文..等多國語言介面 軟體性質： 免費軟體（開放原始碼的自由軟體）

免費軟體（開放原始碼的自由軟體） 檔案大小： 15.3 MB

15.3 MB 系統支援： Windows、Mac Os X、Linux… 等系統

Windows、Mac Os X、Linux… 等系統 官方網站： http://www.freac.org/

http://www.freac.org/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 Fre:AC 軟體、開啟程式主視窗之後，要開始轉檔的話可以直接從桌面或資料夾中把檔案拉到 Fre:AC 視窗中，設定好「輸出目錄」與標籤資訊等內容後，即可開始轉檔。

第2步 點一下「►」轉檔按鈕旁邊的選單，即可選取要轉檔成什麼樣的格式，按下去之後即可快速執行完畢。

另外，如果你要將音樂 CD 中的歌曲轉成一般的 MP3 檔案，只要先開啟 Fre:AC 軟體再把 CD 放到光碟機中，便可自動讀取音軌內容並上網比對、下載所需的標籤、歌手與專輯名稱..等等資訊，此時一樣按一下「►」轉檔按鈕即可快速將 CD 轉成你要的音樂檔格式。

第3步 另外還有一些音樂編碼與相關設定，都可以事先調整好，等要轉檔時按一下按鈕就可快速搞定。