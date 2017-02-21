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[免費] Fre:AC v1.0.28 音樂轉檔、CD 音軌擷取軟體（支援 Windows, Mac, Linux.. 等系統）

2017/2/21 更新：軟體版本更新為 v1.0.28 最新版。

Fre:AC 這名字是「FREe Audio Converter」的縮寫，這軟體的主要功能就是把一般格式的音樂檔轉檔成其他格式的音樂檔，可支援的格式包含： MP3, MP4/M4A, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, AAC, WAV 與 Bonk 等。

除此之外還提供了音樂 CD 擷取功能，可以把整張 CD 中的音樂或錄音轉成常見的 MP3 或 WMA 等格式，並可支援 CDDB 與 freedb 線上光碟資料庫，讓我們在擷取音軌的內容時，可自動連上網搜尋、下載正確的唱片名稱、音軌資訊或各種訊息。

fre:ac 軟體內建 37 種不同語言介面，安裝時可選擇英文，安裝好軟體、啟動之後會自動切換成繁體中文介面。而檔案名稱與 tag 的部份則可支援 unicode 多國語系，內建的多核心編碼引擎亦可在 PC 上加快轉檔速度。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Fre:AC
  • 軟體版本：1.0.28
  • 軟體語言：繁體中文、簡體、英文..等多國語言介面
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼的自由軟體）
  • 檔案大小：15.3 MB
  • 系統支援：Windows、Mac Os X、Linux… 等系統
  • 官方網站：http://www.freac.org/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  安裝好 Fre:AC 軟體、開啟程式主視窗之後，要開始轉檔的話可以直接從桌面或資料夾中把檔案拉到 Fre:AC 視窗中，設定好「輸出目錄」與標籤資訊等內容後，即可開始轉檔。

 

 

第2步  點一下「►」轉檔按鈕旁邊的選單，即可選取要轉檔成什麼樣的格式，按下去之後即可快速執行完畢。

另外，如果你要將音樂 CD 中的歌曲轉成一般的 MP3 檔案，只要先開啟 Fre:AC 軟體再把 CD 放到光碟機中，便可自動讀取音軌內容並上網比對、下載所需的標籤、歌手與專輯名稱..等等資訊，此時一樣按一下「►」轉檔按鈕即可快速將 CD 轉成你要的音樂檔格式。

 

 

第3步  另外還有一些音樂編碼與相關設定，都可以事先調整好，等要轉檔時按一下按鈕就可快速搞定。

 

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  1. 阿其 說道：
    11-19, 2014 at 下午 10:53.33

    還蠻好用的，中文介面，還算簡潔，好操作，右手邊的圖示按鈕滑鼠移過去不會出現說明剛開始看不懂是做什麼的，其實按鈕說明是出現在最下方一列的狀態列。

    這幾天因為我的xp進行了office和本月份惡意軟體移除工具的自動更新，導致windows media player 11無法開啟了（重新下載安裝wmp 11 要驗證xp是否原版），本來用xp內建的系統還原之後就可以用了。後來沒事改安裝了新的防毒軟體AVG，把系統還原的相關檔案給當作病毒，之後我又進行了前述相同的自動更新，windows media player又不能開啟了，這時我再怎麼弄都沒辦法做系統還原了，等著重灌，而且這次不能再灌xp了。

    等等，我現在才要說重點，為了擷取CD音軌，我花了好多時間上網搜尋並做了幾件事 1. 安裝real player cloud失敗，說我的電腦系統規格不夠，cup 記憶體 硬碟 明明就超級夠的 2. 安裝winamp擷取功能要付費 3. quick time 找了半天沒找到擷取功能 4. 安裝CDex，結果mp3解碼器不能用， 5. 安裝 FreeRip MP3，啟用後，整個操作介面都是亂碼，完全看不出是哪種語言，不是繁中也不是簡中，更不是英文或其他任何一種語言，完全無法操作，只好又移除了，這時候我已經放棄了 6. 對了，我漏講了 nero express 內建CD音軌擷取功能，因為是買燒錄機附的，擷取了幾個音軌之後就不能再用了，必須付費買了。 重下午3點多搞到九點十點，打算收工了，想說再試最後一次，來到這裡 安裝了 Fre AC ，終於有可以用的軟體了，還不錯用，中文介面，還蠻簡潔的。

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    • 阿其 說道：
      11-20, 2014 at 上午 6:59.34

      阿～～，我真是昏頭了，以下這一段話說錯了『右手邊的圖示按鈕滑鼠移過去不會出現說明剛開始看不懂是做什麼的，其實按鈕說明是出現在最下方一列的狀態列。』，如果我沒記錯的話，這個應該是我在操作CDex時所遇到的問題，並不是 Fre AC 的東西。

      回覆
  3. 香港仔 說道：
    07-21, 2012 at 下午 6:12.44

    一個非常好用的powerful software!

    回覆
  4. lion 說道：
    07-21, 2012 at 上午 9:51.32

    不錯，介面清楚易上手，轉檔速度也快。

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  5. KK 說道：
    07-21, 2012 at 上午 12:51.33

    APE跟CUE都不支援…沒什麼用處呢

    回覆
  6. 朱朱 說道：
    07-20, 2012 at 下午 9:46.13

    不錯呦！好軟體~~ (y)←讚

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