昨天晚上微軟公布了最新版文書處理軟體 Office 2013（Office 15），此次的改版可以看做是把原先 Office 365 服務整合原本的 Office 軟體而成一套全新的完整工具，整套軟體+服務的名稱可以稱為 Office 365。這是繼 Office 2007, 2010 等版本以來，在介面上最大的更動。儘管一樣還是延續先前的 Ribbon 標籤式選單介面的操作方式，不過整個色調、視覺感受與操作介面都改成了與 Windows 8 類似的 Metro UI 風格，連產品 logo 的造型也進一步的調整與簡化。

儘管在功能方面的調整與改進不多，不過這次的改版卻大大的改進與其他產品的整合與運作，譬如說更緊密的結合了 SkyDrive 與 Office 365 線上文書編輯等等各種服務，讓一般使用者可以在線上、離線後輕鬆編輯、儲存與分享、共用重要文件。就連安裝軟體時也會要你登入 Windows LiveID（也就是你的 Hotmail 帳號），不登入應該也可以，只是不能直接使用 Office 365 服務。另外關於微軟其他軟體與服務的整合也更加完整。

Office 2013 提供三種主要版本，包含給一般使用者用的 Microsoft Office 365 Home Premium Preview 家用版、Microsoft Office 365 Small Business Premium 中小企業版與大更貴的 Office 365 ProPlus 專業加值版等版本，一般使用者用得到的 Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Access 與 Publisher 等軟體在家用版裡面都可以找得到。

只不過這次改版很不意外的僅支援 Windows 7 與 Windows 8 兩個版本的作業系統，如果你是舊版系統的使用者…. 其實也可以試試看免費的、全中文化的文書處理軟體：LibreOffice。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Microsoft Office 365 Home Premium Preview

Microsoft Office 365 Home Premium Preview 軟體版本： Office 15 Preview 預覽版（試用版）

Office 15 Preview 預覽版（試用版） 軟體語言： 目前試用版僅提供英文介面

目前試用版僅提供英文介面 軟體性質： 試用版，免費下載測試

試用版，免費下載測試 檔案大小： 674KB (僅網路安裝檔)

674KB (僅網路安裝檔) 系統支援： 僅支援 Windows 7 與 Windows 8

僅支援 Windows 7 與 Windows 8 官方網站： http://www.microsoft.com/en-gb/officepreview

http://www.microsoft.com/en-gb/officepreview 軟體下載： 按這裡

名字又是 Office 2013、又是 Office 365 的，實在有夠亂的….