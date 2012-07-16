最近網路上在流傳一種「自轉少女」的有趣自拍圖，如下面這張：

像這類的圖該怎麼做呢？

實際上他們怎麼做也清楚，不過倒是可以用最簡單的 GIF 動畫軟體來做，每一個角度拍一張圖，整個合併成一個 GIF 動畫之後，看起來就很像是「自轉少女」的那種動畫圖囉！這時候，有連拍功能手機或相機就方便多囉！

以下介紹用免費的 Microsoft GIF Animator 來做，Mac 電腦的話則可用 GIFfun 軟體來做，一樣都是免費的，一樣都是按幾下就可以搞定。

製作這類自轉圖最重要的除了拍照時不能晃、要維持背景穩定與一致性之外（最好是用腳架），拍照時，每一張照片轉動的角度越小越好，看起來會比較有連續性也比較有說服力。

完成圖展示：（自轉烏龜）



自轉動畫製作方法：

第1步 首先用腳架或任何可以固定的東西將你的手機或相機固定好，然後每移動一個角度拍一張照片。

第2步 幫轉動的物體拍了一圈之後，先用縮圖軟體把照片縮小一點，順便先轉成 Gif 格式的動畫（因為後面的軟體只能吃 Gif 格式圖檔）

第3步 接著開啟 Microsoft GIF Animator 動畫製作軟體，將你準備好的自轉照片都放進去。

Microsoft GIF Animator 軟體下載：http://briian.com/?p=2239

第4步 在「動畫」選單中勾選「重複播放」→「持續重複播放」。

第5步 在「圖檔」選單中設定每張圖片的顯示為「1」即百分之一秒，記得一次選取全部圖檔再做批次調整。

第6步 全部都設定好之後，再按存檔按鈕即可完成。