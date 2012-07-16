作者：,     

如何自拍、製作「自轉少女」那種自轉動畫照片？

最近網路上在流傳一種「自轉少女」的有趣自拍圖，如下面這張：

像這類的圖該怎麼做呢？

實際上他們怎麼做也清楚，不過倒是可以用最簡單的 GIF 動畫軟體來做，每一個角度拍一張圖，整個合併成一個 GIF 動畫之後，看起來就很像是「自轉少女」的那種動畫圖囉！這時候，有連拍功能手機或相機就方便多囉！

以下介紹用免費的 Microsoft GIF Animator 來做，Mac 電腦的話則可用 GIFfun 軟體來做，一樣都是免費的，一樣都是按幾下就可以搞定。

製作這類自轉圖最重要的除了拍照時不能晃、要維持背景穩定與一致性之外（最好是用腳架），拍照時，每一張照片轉動的角度越小越好，看起來會比較有連續性也比較有說服力。

完成圖展示：（自轉烏龜）
自轉動畫製作方法

自轉動畫製作方法：

第1步  首先用腳架或任何可以固定的東西將你的手機或相機固定好，然後每移動一個角度拍一張照片。

自轉動畫製作方法

 

 

第2步  幫轉動的物體拍了一圈之後，先用縮圖軟體把照片縮小一點，順便先轉成 Gif 格式的動畫（因為後面的軟體只能吃 Gif 格式圖檔）

縮圖軟體下載、使用教學：http://briian.com/?p=7080

自轉動畫製作方法

 

 

第3步  接著開啟 Microsoft GIF Animator 動畫製作軟體，將你準備好的自轉照片都放進去。

Microsoft GIF Animator 軟體下載：http://briian.com/?p=2239

自轉動畫製作方法

 

 

第4步  在「動畫」選單中勾選「重複播放」→「持續重複播放」。

自轉動畫製作方法

 

 

第5步  在「圖檔」選單中設定每張圖片的顯示為「1」即百分之一秒，記得一次選取全部圖檔再做批次調整。

自轉動畫製作方法

 

 

第6步  全部都設定好之後，再按存檔按鈕即可完成。

自轉動畫製作方法

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 看圖軟體、繪圖、相片處理 » 如何自拍、製作「自轉少女」那種自轉動畫照片？
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
免費 Microsoft GIF Animator 動畫製作軟體，自己作 動態表...
將影片精采片段轉成 Gif 動畫圖檔（Format Factory 格式工廠）...
GifPal 用圖片或 Webcam 攝影機線上製作 GIF 動畫圖檔...
Aoao Video to GIF Converter 影片轉動畫圖檔、GIF ...
GifYouTube 將 YouTube 影片轉成 GIF 動畫...
GifCam 螢幕錄影工具（存成 Gif 動畫圖檔）...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
  1. 說道：
    09-22, 2012 at 下午 1:06.53

    初看一下..以為圖片中自轉少女是幽靈.. =”+

    回覆
  2. 程式代碼 說道：
    08-03, 2012 at 下午 4:45.21

    我比較好奇自轉少女的右手邊的那輛白色機車是那種
    不知道臺灣有沒有賣

    回覆
  3. leo 說道：
    07-21, 2012 at 下午 12:13.32

    縮圖軟體下載、使用教學：http://briian.com/?p=7080

    連接錯了

    回覆
  4. 互联网营销博客 說道：
    07-18, 2012 at 下午 7:59.56

    这个软件不错 感谢分享

    回覆
  5. 說道：
    07-18, 2012 at 下午 5:13.38

    我並不認為那是青蛙……….

    回覆
  6. TuTu 說道：
    07-18, 2012 at 下午 1:39.41

    這… 到底是自轉「青蛙」還是自轉「烏龜」呢^^b

    回覆
  7. MAK 說道：
    07-17, 2012 at 下午 11:37.01

    如果有iphone或window phone的话可以下载这个app~~moquu

    Android迟点会有

    回覆
較舊的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 